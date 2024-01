Emmy Awards 2024, Jeremy Allen White vince ancora: “Avete creduto in me durante le difficoltà”

Fonte: IPA Jeremy Allen White

Continua la scia di premi e di successi per Jeremy Allen White, che dopo aver brillato durante la serata di premiazione dei Golden Globes 2024 è riuscito a riconfermarsi stella delle serie tv anche durante gli Emmy Awards. Salito sul palco della cerimonia per ritirare il premio come miglior attore protagonista in una serie comedy, l’attore ha voluto ringraziare chi gli è sempre stato accanto.

Jeremy Allen White, il discorso agli “Emmy Awards”

Impossibile non notare quanto questo 2024 sia partito meravigliosamente per Jeremy Allen White, che grazie alle sue interpretazioni continua a macinare successi e a ricevere premi incredibili. Dopo i Golden Globes e i Critics Choice Awards, ora l’attore è riuscito a guadagnarsi anche il premio come miglior attore protagonista in una serie comedy. Motivo di questi riconoscimenti, la sua formidabile interpretazione dello chef intento a rimettere in piedi il ristorante di famiglia in The Bear, serie tv di Disney+ che ha riscosso un enorme successo.

L’attore, salendo sul palco ha deciso di ringraziare non solo il pubblico per aver guardato e apprezzato la serie, ma anche i colleghi: “Sono così orgoglioso, sono così pieno di gratitudine, di stare di fronte a tutti voi. Lo show mi ha riempito. Mi ha dato una passione, ha dato fuoco in me vi voglio bene ragazzi. Grazie al bellissimo cast e alla bella troupe con cui condivido uno spazio e un palcoscenico.”

Jeremy Allen White, il periodo difficile prima del successo

Sempre sul palco degli Emmy, Allen White ha poi voluto ringraziare i suoi amici, che sono stati determinanti in un anno non semplice per l’attore: “Grazie a tutti coloro che sono rimasti vicini a me, specialmente l’anno scorso. Grazie per aver creduto in me quando ho avuto difficoltà a credere in me stesso.”

Jeremy, infatti, a maggio 2023 ha dovuto fare i conti con la fine del suo matrimonio insieme alla collega Addison Timlin, attrice conosciuta in una scuola di recitazione. Una relazione fortissima e piena di supporto reciproco, colmata con tre anni di matrimonio e due figli. In un’intervista, Jeremy, parlando della vita sotto i riflettori, aveva raccontato: “Probabilmente non me la sarei cavata bene se fossi stato single o senza figli o semplicemente più giovane e più stupido. Se non hai una base al di fuori della tua carriera, può essere un’esistenza solitaria.” La chiusura di quella storia d’amore deve essere stata un duro colpo per l’attore, che però è riuscito a ricostruire la propria vita sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello sentimentale.

Oltre ai premi ottenuti grazie a The Bear, infatti, l’attore è diventato il volto di Calvin Klein, campagna pubblicitaria che ha ottenuto un enorme successo fin dalla sua pubblicazione. Impossibile poi citare la nascita del suo nuovo amore con Rosalía, cantante con cui ha iniziato una relazione fatta di passeggiate, fiori presi al mercato contadino di Los Angeles e qualche piccola effusione catturata dai media. Tutti questi successi non possono che farci pensare che il futuro di Jeremy Allen White sia davvero luminoso, e che molto probabilmente lo vedremo sul piccolo e grande schermo sempre più spesso.