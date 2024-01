Emmy Awards 2024: quando e dove vedere la cerimonia di proclamazione

Fonte: IPA Pedro Pascal e Bella Ramsey candidati agli Emmy 2024

È periodo di grandi premi per l’industria cinematografica e della serialità. Dopo la seguitissima serata dei Golden Globes, ora l’evento più atteso per gli amanti dell’intrattenimento televisivo è la proclamazione dei vincitori degli Emmy Awards. Una serata all’insegna dei migliori programmi, che vedrà la premiazione delle più belle serie tv e non solo. Ecco dove e quando possiamo goderci la cerimonia.

“Emmy Awards”, dove e quando guardare la cerimonia

È finalmente tutto pronto per la 75esima edizione degli Emmy Awards. La cerimonia, che si sarebbe dovuta tenere a settembre 2023, era stata rinviata per via degli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno fermato l’industria cinematografica e televisiva americana. Ora, dopo un ritardo di circa quattro mesi, e dopo il successo dei Golden Globes 2024, i candidati ai premi potranno finalmente scoprire e acclamare i vincitori.

I premi, infatti, saranno consegnati il 15 gennaio 2024 al Peacock Theatre di Los Angeles sotto la conduzione dell’attore Anthony Anderson, celebre per le sue apparizioni in commedie come Scary Movie. In Italia, la serata verrà trasmessa durante la nottata tra il 15 e il 16 gennaio, e potrà essere guardata in diretta su Sky Atlantic e in live streaming su NOW.Il pre-show inizierà all’1.00 di notte, mentre la premiazione vera e propria inizierà alle due e potrà essere vista in originale o con traduzione simultanea.

“Emmy Awards”, le candidature

A spiccare in modo particolare tra le candidature dei 75esimi Emmy Awards sono serie tv che, in un modo o nell’altro, hanno fatto molto parlare. Un successo incredibile è sicuramente quello di Succession, che dopo aver fatto scorpacciata di premi durante i Golden Globes ha ottenuto 27 nomination agli Emmy. Si difendono bene anche The Last of Us con 24 nomination e The White Lotus con 23. Impossibile poi non nominare Ted Lasso, serie tv di Apple Tv che con la sua eleganza è riuscita a tirare fuori dal calcio moltissimi spunti di riflessione, e che ora è candidata con 21 nomination. Per ciò che riguarda attori e attrici, ecco le categorie e le candidature:

Attore protagonista in una serie drammatica

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Attrice protagonista in una serie drammatica

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Attore non protagonista in una serie drammatica

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Mcfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, The White Lotus

Alexander Skarsgård, Succession

Attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Attore protagonista in una serie comica

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Attrice protagonista in una serie comica

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Attore non protagonista in una serie comica

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Attrice non protagonista in una serie comica