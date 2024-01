Simona Tabasco, l’abito in trasparenza difficile da dimenticare ai Creative Arts Emmys

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Mentre il mondo attende con trepidazione i 75mi Emmy Awards, la scena si è già riscaldata a Los Angeles con la premiazione dei Creative Arts Emmys, gli ambiti “Emmy tecnici”. Tra le stelle che hanno calcato il tappeto rosso, emerge una presenza italiana che ha rubato la scena: Simona Tabasco. L’attrice, nota per il suo ruolo nella serie The White Lotus, ha fatto il suo ingresso incantando tutti con un abito trasparente che è diventato subito l’argomento del momento.

Eleganza e audacia: il look di Simona Tabasco

In un mare di eleganza, l’abito trasparente di Simona Tabasco ha brillato per audacia e raffinatezza. La silhouette nera, scelta dall’attrice, ha creato un contrasto perfetto con il red carpet, attirando sguardi e flash. La trasparenza, gioco di vedo e non vedo, non era solo un dettaglio di stile ma una dichiarazione d’intento: Simona è qui, e vuole essere ricordata. E così è stato.

L’abito di Simona Tabasco, indossato agli Emmy Awards 2024, è il perfetto esempio di come un capo possa incarnare l’essenza del glamour e dell’arte contemporanea. Creato dalla casa di moda Del Core per la collezione Autunno/Inverno 2023, questo pezzo è una vera opera d’arte prêt-à-porter che ha calcato il prestigioso red carpet dei Creative Arts Emmys. Il design avvolgente in nero di questo abito mette in risalto la figura con una grazia senza tempo, mentre gli inserti in tessuto trasparente giocano con la luce e l’ombra, creando un effetto visivo mozzafiato che cattura lo sguardo e invita all’ammirazione. La scelta di Simona Tabasco di questo particolare capo rivela un gusto impeccabile per la moda e un’audacia che riecheggia la sua presenza scenica.

Lo styling dell’abito è stato curato da Ramona Tabita, la cui maestria nell’abbinare eleganza e audacia si manifesta in ogni dettaglio, dalla scelta del tessuto alla cadenza della coda dell’abito che segue ogni passo dell’attrice come un’ombra fluida e dinamica. L’abito di Del Core è una testimonianza della maestria artigianale e dell’innovazione stilistica che caratterizzano il marchio, portando in auge una visione della moda che è tanto audace quanto sofisticata. Simona Tabasco, indossando questo abito, non solo ha partecipato a una serata di celebrazione per i successi televisivi, ma ha anche sfilato su una passerella dove moda e televisione si fondono per creare momenti indimenticabili.

I Creative Arts Emmys

Ma la presenza di Simona Tabasco ai Creative Arts Emmys non è stata l’unica nota italiana a brillare. Una vittoria storica ha visto i casting director italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani trionfare per il loro lavoro in The White Lotus, portando a casa l’Emmy per l’Outstanding Casting For A Drama Series. È la prima volta che casting director italiani ricevono tale riconoscimento, segnando un momento di orgoglio per il talento italiano nel mondo.

La serie HBO The Last of Us ha fatto incetta di premi durante la serata dei Creative Arts Emmys, proclamandosi come protagonista indiscusso di questa stagione di premi. Tratta dall’acclamato videogioco omonimo, la serie ha conquistato ben otto Emmy Awards. Le performance di Nick Offerman e Storm Reid sono state consacrate con le statuette per il miglior attore e attrice guest in una serie drammatica, sottolineando la forza interpretativa che ha caratterizzato la serie. La maestria tecnica di The Last of Us è stata altresì premiata, con riconoscimenti in categorie tecniche come il missaggio audio, il montaggio audio e gli effetti visivi, dimostrando che la qualità della produzione è stata all’altezza della narrativa intensa e coinvolgente. Il successo di The Last of Us ha offuscato quello di serie acclamate come Succession, che nonostante un impressionante numero di 27 candidature, è tornata a mani vuote. Un risultato sorprendente che ribalta le aspettative e rimescola le carte nella corsa ai prestigiosi Emmy Awards. Per quanto riguarda la comicità, la posta si è equamente divisa tra The Bear, Wednesday e The White Lotus, ognuno dei quali ha portato a casa quattro premi. Beef – Lo scontro si è distinto con tre vittorie, segnando un altro importante momento per la serie.