Tra le più brillanti stelle del firmamento del cinema italiano c’è senza dubbio Simona Tabasco . La giovane attrice non ha ancora compiuto trent’anni, ma vanta già. Facciamo tutti il tifo per lei e non vediamo l’ora di vederla trasformarsi in star. E, magari, vederla anche con un nuovo look. Le scelte di stile dell’attrice sono spesso discutibili, l’ultimo scivolone è arrivato al Giffoni Film Festival, per colpa di un accessorio decisamente sbagliato.