Grande attesa per la seconda stagione di The Last of Us, targata HBO: anticipazioni trama, nuovi personaggi e cosa sapere

Fonte: IPA Locandina della serie TV The Last of Us

The Last of Us 2, la seconda stagione dell’acclamata serie HBO, è una delle più attese a livello internazionale. L’adattamento del celebre gioco di Naughty Dog ha già saputo stupire e affascinare il pubblico con una prima stagione esaltante. Ora promette di fare altrettanto, pur accumulando un ovvio ritardo sui lavori, dato lo sciopero di attori e autori. Tra notizie ufficiali, ufficiose e mere ipotesi, ecco cosa sappiamo della seconda stagione di The Last of Us.

The Last of Us: dov’eravamo rimasti

Rispolveriamo un po’ la memoria in vista della seconda stagione non può fare di certo male. I videogiocatori non ne avranno bisogno, considerando il grado di immersione nella storia, ma tutti gli altri sono invitati a leggere di seguito.

Il nono e ultimo episodio della prima stagione, dal titolo Look for the light (Cerca la luce), vediamo la madre di Ellie (Anna Williams è interpretata da Ashley Johnson, che recita nel ruolo di Ellie nella serie videoludica) trovare riparo da un infetto. È incinta della sua prima e unica figlia, che non potrà accompagnare nella vita. Ucciso l’infetto con successo, non riesce a evitare d’essere morsa. L’infezione si diffonde nel suo corpo e in quello della futura nascitura, spiegando così la sua immunità.

Marlene e altri membri della Luci trovano Anna prima che possa trasformarsi. Prendono la sua bambina ed esaudiscono il suo ultimo desiderio: una morte da essere umana e non da infetta priva di raziocinio.

Nel presente Joel ed Ellie sono quasi all’ultimo passo del loro lungo cammino. Non trascorre molto prima che vengano attaccati. L’uomo viene colpito duramente e si risveglia in un ospedale, dove Marlene gli spiega la procedura per ottenere un vaccino grazie a Ellie.

I medici dovranno ottenere dei campioni del cervello della ragazza, al fine di studiare la sua immunità al Cordyceps. Tutto ciò condurrà alla morte della giovane, che si sacrificherà per l’umanità intera. La cura può divenire una realtà ma Joel non intende restare a guardare. Si fa largo per i corridoi dell’ospedale a colpi d’arma da fuoco, uccidendo tutti quelli sulla sua strada, compreso il chirurgo pronto a operare la sua Ellie.

La ragazza è sotto anestesia, quando Joel la prende con sé. L’uomo non intende sentire ragioni e uccide anche Marlene, ultimo ostacolo alla sua fuga. Al suo risveglio, Ellie chiede spiegazioni ma Joel le mente. Non c’è chance di una cura, le spiega, dal momento che tutti gli esperimenti su altri immuni (mai esistiti) sono falliti. La ragazza viene attanagliata da una sensazione orribile, come se di colpo fosse stata privata della sua ragion d’essere. I due sono pronti a rimettere piede a Jackson ma, poco prima, lei gli fa giurare che quella storia sia totalmente vera. Joel, guardandola negli occhi, le mente con tutto l’amore e l’egoismo di cui è capace.

The Last of Us 2: trama

Al fine di coprire in maniera adeguata la storia del secondo capitolo videoludico di Naughty Dog, sarà necessaria più di una stagione. Non è chiaro in che modo HBO proseguirà nel racconto, avendo dinanzi a sé differenti strade.

Chi ha giocato a questo meraviglioso titolo sa bene come ci si ritrovi a vestire tanto i panni di Ellie quanto quelli di Abby, anche se la prima resta l’assoluta protagonista. Cresciuta, arrabbiata ma anche desiderosa di vivere, finalmente. Dovrà però cimentarsi in un lungo viaggio, nuovamente, fino a scoprire la propria indole, anche a patto di sacrificare ciò che di più caro ha al mondo.

The Last of Us 2: nuovi personaggi

La storia si evolve e diventa di più ampio respiro. Nel secondo capitolo del gioco abbiamo ad esempio delle linee temporali che si sovrappongono, offrendo differenti punti di vista degli stessi eventi.

Un capolavoro videoludico che promette di trasformarsi in una stagione evento, ancor più della prima. Ritroveremo Pedro Pascal nei panni di Joel, così come Bella Ramsey in quelli di Ellie. Spazio ancora una volta per il personaggio di Tommy, interpretato da Gabriel Luna. Scopriremo però altre personalità dell’accampamento in cui il fratello di Joel ha accolto lui e la sua “bambina”.

È qui che stanno conducendo una vita per quanto possibile normale, dopo lo scontro finale con le Luci dello scorso finale di stagione. Vedremo Ellie calata in una società normale, per quanto microscopica, affiancando anche alcuni ragazzi della sua età, come Dina, che è stato svelato sarà interpretata da Isabela Merced. Spazio inoltre per Jesse, che avrà il volto di Young Mazino. Il confronto/scontro che tutti attendono, però, è quello tra Ellie e Abby. Quest’ultima sarà interpretata da Kaitlyn Dever, già nel mirino dei fan del gioco, probabilmente gli stessi che hanno detestato il secondo capitolo perché “troppo femminile” e dai tratti LGBTQ+. Il motivo? Il fisico dell’attrice, che non rispecchia per il momento quello del personaggio. Un elemento non secondario, dal momento che la sua fisicità è parte integrante del suo essere e dell’analisi che il gioco propone di lei. Considerando come l’attrice dovrà sottoporsi a un duro periodo di allenamenti intensivi, è facile pensare come la seconda stagione possa non incrociare le linee temporali e i punti di vista, bensì proporre quello di Ellie prima e quello di Abby poi, nella terza stagione. Ciò vuol dire che Kaitlyn Dever non ci sarà? No, vuol dire soltanto che potrebbe girare poche scene, nella fase finale delle riprese, per poi essere la vera protagonista in seguito, nel 2026 magari.

The Last of Us 2: data d’uscita

Si attende con ansia l’annuncio della data d’uscita di The Last of Us 2 ma, al momento, non si hanno informazioni certe a riguardo. Ciò che sappiamo è che la produzione mira a dare il via alle riprese a febbraio 2024, quindi tra pochissimo. Sono state posticipate di alcune settimane a causa degli impegni di Pedro Pascal sul set de Il Gladiatore 2.

Ulteriori rallentamenti sono stati provocati, com’è noto, dallo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood. La data d’uscita è dunque slittata al 2025, anche se il mese è ancora top secret. I nove episodi della prima stagione sono andati in onda da gennaio a marzo 2023 e non è da escludere che si voglia puntare alla stessa finestra, ovvero tra un anno esatto.