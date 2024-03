The Bear 3, quando esce, cast e trama della serie con Jeremy Allen White

Ecco cosa sappiamo su "The Bear 3", la terza stagione della serie tv che ha come protagonista Jeremy Allen White

Fonte: IPA The Bear 3, la serie con Jeremy Allen White

I fan di The Bear possono gioire. La terza stagione della serie sta prendendo forma con nuove avventure e vicissitudini di Carmy e della sua brigata nel portare avanti la paninoteca di famiglia. Dopo l’incredibile successo delle prime due stagioni, anche la terza sembra avere tutte le carte in regola per regalarci grandi emozioni. Ecco tutto quello che sappiamo su questa prossima manciata di episodi.

“The Bear 3”, trama della nuova stagione

Della trama della terza stagione di The Bear 3 si sa ancora relativamente poco. Quello che è certo è che la seconda stagione ha lasciato aperti dei dubbi difficili da ignorare. Dopo un primo servizio superato brillantemente ma non senza qualche intoppo, Carmy era rimasto bloccato nella cella frigorifero al culmine del suo autosabotaggio. Un momento in cui il protagonista era riuscito a minare i rapporti con Claire e Richie.

Nel frattempo, Marcus riceveva diverse chiamate perse dall’infermiera di sua madre. Ne possiamo dedurre che, nella terza stagione, non solo capiremo le sorti della madre di Marcus, ma anche come e se Carmy riuscirà a recuperare i rapporti con Claire e con Richie.

Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, Jeremy Allen White, che grazie alla sua interpretazione di Carmy ha ricevuto diversi riconoscimenti, ha dato qualche indizio riguardo il futuro del suo personaggio: “Spero che impari a capire un po’ meglio se stesso, ad apprezzare ciò che ha e a trovare un po’ di pace. Quello che voglio che la gente si porti via o capisca è che per me lo show è così tanto sulla solitudine e su come combatterla. Come trovare un senso di appartenenza, come comunicare e come entrare in connessione con gli altri. Spero che chi lo guarda si diverta e si senta meno solo. Penso che gran parte della serie sia sulla famiglia ritrovata e sulla connessione che tutti noi cerchiamo sempre.”

È quindi molto probabile che la stagione si concentrerà sulla battaglia di Carmy Berzatto contro i suoi demoni interiori per arrivare a un equilibrio. Ancora da capire, come ipotizzano i fan, che tra lo chef e la collega Sydney possa nascere un rapporto più stretto rispetto a quello di solo colleghi.

“The Bear 3”, il cast

The Bear 3 è pronto a riaprire le porte portando con sé tanti degli attori che abbiamo imparato ad amare nelle stagioni precedenti. Tornerà Jeremy Allen White con il suo Carmy, ma anche Ayo Edebiri nel ruolo di Sidney ed Ebon Moss-Bachrach.

Con loro, sono ancora da confermare Lionel Boyce nei panni di Marcus, Liza Colón-Zayas in quelli di Tina e Abby Elliott come Sugar, sorella di Carmy. Per quanto riguarda ulteriori conferme e nuovi volti, dovremo aspettare ancora un po’.

“The Bear 3”, quando esce e dove vederlo

Come per le stagioni precedenti, pubblicate in America a giugno 2022 e giugno 2023, anche questa terza stagione vedrà la luce il primo mese dell’estate del 2024. Resta ancora da capire se anche in Italia la data rimarrà invariata o se dovremo aspettare un po’ di tempo in più. Quel che è certo è che potremo assaporarla in streaming su Disney+ . Nel frattempo, per chi volesse fare un piccolo ripasso, le prime due stagioni sono sempre disponibili sulla piattaforma.