Fonte: Getty Images Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

Nell’ultimo periodo la vita sentimentale di Rosalia è stata sulla bocca di molti: dopo la chiusura della storia con il compagno Rauw Alejandro, fan e media hanno iniziato a sospettare che la cantante avesse finalmente ritrovato l’amore grazie a una nuova frequentazione con Jeremy Allen White. Nonostante non ci sia una conferma ufficiale, tra avvistamenti e fonti anonime, la notizia di una nuova storia d’amore di Rosalia sembra essere realtà.

Rosalia e Jeremy Allen White stanno insieme?

Non è la prima volta che i nomi di Rosalia e Jeremy Allen White vengono accostati parlando di una nuova storia d’amore. La star del pop latino di Motomami era già stata inglobata nel gossip quando, a ottobre, era stata vista a Los Angeles insieme all’attore. I due erano andati a vedere un film in un cinema di Los Feliz, per poi concludere la serata con una cena. Nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei due interessati dopo l’avvistamento: nonostante questo, i fan hanno comunque continuato a fare il tifo per loro sostenendo la nascita della nuova coppia, soprattutto dopo il secondo avvistamento dei due al mercato agricolo di Los Angeles, dove l’attore di The Bear è stato visto trasportare un enorme mazzo di fiori.

Ora, dopo l’ultimo avvistamento in cui è scappato anche un dolce abbraccio, i sospetti sembrano farsi più concreti. Secondo un’esclusiva di Us Weekly, infatti, Rosalia e Jeremy Allen White sarebbero “ufficialmente una coppia”. A rivelarlo una fonte anonima che ha raccontato al giornale: “Hanno iniziato a frequentarsi recentemente. Hanno iniziato come semplici amici, ma recentemente le cose sono diventate romantiche.”

Chi è Jeremy Allen White, il presunto fidanzato di Rosalia

Sappiamo benissimo che una notizia non è realtà finché non viene confermata dai diretti interessati. Certo è che tutti gli indizi portano alla conclusione che tra Rosalia e Jeremy Allen White potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Americano, classe 1991, Jeremy Allen White ha raggiunto la notorietà subito dopo il liceo grazie al ruolo di Phillip “Lip” Gallagher in Shameless. Dopo quella lunga esperienza, l’attore ha ottenuto il ruolo di protagonista in The Bear, serie tv Disney in cui interpreta un giovane chef che torna nella sua città natale, Chicago, per portare avanti la paninoteca di famiglia dopo il suicidio del fratello.

Jeremy è stato a lungo legato a Addison Timlin, collega attrice conosciuta in una scuola di recitazione. Una relazione fortissima e piena di supporto reciproco. In un’intervista, Jeremy, parlando della vita sotto i riflettori, aveva raccontato: “Probabilmente non me la sarei cavata bene se fossi stato single o senza figli o semplicemente più giovane e più stupido. Se non hai una base al di fuori della tua carriera, può essere un’esistenza solitaria.” Una storia che, dopo anni d’amore, tre di matrimonio e due figli, i due hanno deciso di chiudere nella primavera del 2023.

Una fine durissima, proprio come quella tra Rosalia e Rauw Alejandro, una coppia durata tre anni e che aveva in programma di sposarsi, ma che poi ha deciso di prendere strade differenti. Che non sia arrivato il momento per entrambi di riscoprire l’amore?