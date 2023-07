Rosalía e Rauw Alejandro si sono lasciati praticamente sull’altare

Fonte: IPA Rosalía e Rauw Alejandro, amore finito a un passo dall'altare

Forse era tutto troppo. Rosalía e Rauw Alejandro erano troppo belli, ricchi, famosi e appassionati, non potevano essere anche felicemente innamorati. Così, questa dea nascente del pop internazionale ha scelto di assumere forme più umane, testando i problemi sentimentali di noi altri comuni mortali. È stata lasciata dal fidanzato come capita alle ragazze normali, ma in modo clamoroso, perché resta pur sempre la donna più famosa di Spagna.

Rosalía, di nuovo single a un passo dall’altare

La notizia bomba arriva dalla testata People. “Rosalía e Rauw Alejandro si sono separati. – si legge – La coppia ha rotto dopo più di tre anni assieme. Fonti dicono che, nonostante l’amore e il rispetto che i cantanti nutrono l’uno verso l’altra, sono stati entrambi d’accordo nel porre fine al fidanzamento”. Fidanzamento sì, perché lo scorso marzo Rauw aveva chiesto la sua bella in sposa, con un pauroso brillocco a sancire la promessa.

L’annuncio era stato dato dagli artisti stessi, attraverso il singolo Beso, primo estratto dell’infuocato disco di coppia RR – le loro iniziali, che la cantante si è anche tatuata, mentre lui ha inciso sulla pelle il nome di lei. Nel videoclip di Beso si mostrava la coppia, felice e affiatata, in giro per il mondo a ridere e sbevazzare insieme. Negli ultimi 30 secondi del montaggio, una Rosalía in lacrime mostrava orgogliosa l’anello di fidanzamento. Sembrava una favola fatalmente destinata al lieto fine, ma la vita vera a volte trasgredisce il copione.

L’inaspettata fine di un amore da sogno

Rosalía e Rauw insieme erano bellissimi. Una di quelle coppie che sembrano vere sul serio, nonostante i riflettori puntati in faccia. Dopo le prime paparazzate dell’agosto 2021, la giovane coppia aveva confermato la relazione sui social, disegnando la forma di un cuore con le mani in un TikTok divenuto immediatamente virale. A novembre, il primo red carpet assieme, in Spagna terra natia, in occasione dei Los40 Music Awards a Palma de Mallorca.

L’unione sentimentale è stata fruttuosa anche sul palco. Le canzoni di entrambi riportano la firma anche dell’altro, sia dal punto di vista della scrittura che della produzione. Poi, il primo Lp insieme, RR: “Abbiamo sempre saputo di voler fare musica insieme. – aveva detto lui – È passato molto tempo e trovare un modo di racchiudere tutti i miei sentimenti per lei in 3 canzoni è stato quasi impossibile. Ciò significa che passerò i miei giorni a scrivere e scrivere altre canzoni con e per lei”. E chissà se il performer 30enne ha ancora intenzione di farlo, i fan sperano di sì.

“Dopo più di 3 anni queste 3 canzoni sono qui e ognuna appartiene a una fase diversa del nostro amore” aveva commentato Rosalía che, stando così le cose, dovrebbe a questo punto lavorare a una nuova canzone su un ulteriore fase: quella dell’amore finito. Così che anche i milioni di fan che per quest’amore da palcoscenico hanno fatto il tifo possano farsene una ragione e accettare il fatto che la regina del pop latino ha scelto di non essere più accompagnata da alcun re.