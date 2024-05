The Idea of You è il film del momento, e noi vi consigliamo di guardarlo ASAP

Con una trama coinvolgente, interpretazioni da Oscar e un legame con la cultura pop, The Idea of You offre un'esperienza cinematografica unica che cattura il cuore e l'immaginazione degli spettatori

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: Amazon prime video Film, The Idea of You

The Idea of You è il film di cui tutti stanno parlando. Tratto dall’omonimo romanzo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017, il film racconta la storia di Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta.

Dal momento in cui è stato annunciato, The Idea of ​​You è diventato una delle uscite cinematografiche più attese del 2024. In primis perché segna il ritorno di Anne Hathaway come protagonista in un film romantico. E in secondo luogo perché è ispirato a Harry Styles (sì, avete letto bene). Fondamentalmente, questo film è stato creato per noi e, dopo averlo visto, sono felice di riferire che ne vale la pena. Ecco perché dovreste guardarlo anche voi.

The Idea of You è il perfetto film romantico

Le rom-com di maggior successo hanno sempre catturato l’immaginazione degli spettatori, spesso offrendo storie di amore e passione che rimangono impresse nella memoria. The Idea of You non fa eccezione, offrendo una miscela coinvolgente di romanticismo e emozione che ha reso il film un successo per il pubblico e la critica.

Anne Hathaway e George Galitzine interpretano i protagonisti di questa commedia romantica, e la loro chimica sullo schermo è stata ampiamente acclamata. Fin dal primo incontro, il pubblico è stato catturato dalla tensione palpabile tra i due personaggi, creando una connessione emotiva che permea tutto il film.

Le scene intime sono trattate con delicatezza e rispetto, aggiungendo ulteriore profondità alla storia d’amore tra i protagonisti. Tuttavia, ciò che rende veramente speciale The Idea of You sono i momenti di leggerezza e gioia condivisi dai personaggi. I momenti di risate e di danza, le conversazioni sincere e i gesti romantici si combinano per creare un quadro affascinante della relazione tra i due protagonisti.

Anne Hathaway è sempre perfetta

Passano gli anni, ma Anne Hathaway non cambia mai. Nel film, l’attrice interpreta una divorziata quarantenne e proprietaria di una galleria d’arte a Silver Lake, che, dopo aver portato sua figlia adolescente al Coachella, si innamora romanticamente di un affascinante ventiquattrenne facente parte della boy band August Moon. Si incontrano per la prima volta dopo che lei scambia il suo camerino per il bagno.

Nonostante la premessa possa sembrare alquanto improbabile (davvero qualcuno si è mai innamorato vicino ai bagni portatili di un festival?!) c’è una cosa che non lo è affatto: la possibilità che una giovane star come Hayes Campbell si innamori di una madre single come Solène.

Solène è una figura elegante, non impressionata dalla celebrità di Hayes e con una frangia così perfetta da sembrare modificata geneticamente. Ma, soprattutto, è Anne Hathaway. Nelle dinamiche di potere presenti in The Idea of You, Hayes può essere una star pop fittizia, ma Hathaway è una vera e propria icona del cinema. Questo fatto non sfugge neanche per un istante nella leggera e accattivante interpretazione dell’attrice.

Combatte alcuni stereotipi

Il fulcro del film è la storia di Solène che mira a celebrare le donne che abbracciano la loro felicità e la loro libertà sessuale indipendentemente dall’età, offrendo un’esplorazione toccante di come la società spesso sottovaluti la desiderabilità delle donne più mature.

A parlarne è la stessa attrice. Anche se potrebbe essere facile ignorare la differenza di età tra il suo personaggio e il suo giovane interesse amoroso (una narrativa di cui Hollywood non mette in discussione quando si tratta di un uomo più anziano e una donna più giovane), Hathaway suggerisce che ci sono fattori molto più complicati in questo contesto. giocare.

«Le donne di età superiore ai 35 anni stanno avendo un’intensa reazione emotiva a questo film. C’è qualcosa che tocca una corda molto profonda dentro di noi. Forse è una paura che abbiamo interiorizzato, quella di scomparire mentre siamo ancora vivi».

Il personaggio di Hayes è ispirato a Harry Styles

The Idea of You ha attirato la nostra attenzione non solo per la sua trama coinvolgente, ma anche per i suoi legami con la cultura pop contemporanea. Un aspetto che in molti avranno sicuramente notato è infatti il fatto che il personaggio maschile, Hayes, interpretato da Nicholas Galitzine, ha una grande somiglianza con l’artista britannico Harry Styles.

Questo perché il libro all’origine del film è fanfiction. L’autrice ha dichiarato in diverse occasioni di aver preso ispirazione da Styles per dipingere i tratti emotivi e fisici di Hayes. Questo ha portato a speculazioni e discussioni su quanto il personaggio possa essere una rappresentazione romanzata del famoso cantante.

La somiglianza è così evidente che molti fan di Styles, noti anche per essere appassionati di fanfiction, hanno visto in Hayes un riflesso del loro idolo.