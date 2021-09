Amazon Prime Video, cosa vedere a settembre: film e serie tv in uscita

editato in: da

Cosa vedere su Amazon Prime Video a settembre? Terminata l’estate è tempo di nuovo inizi con tanti nuovi arrivi nel catalogo del servizio di streaming online. Tante le novità attesissime fra cui lo show Dinner Club che segna il ritorno di Carlo Cracco. Si tratta di un innovativo cooking travelogue in sei puntate con viaggi fra luoghi e sapori d’Italia. Protagonisti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea guidati dal celebre chef. Non si tratta dell’unico titolo in arrivo, ma si affianca a serie tv e film attesissimi e tutti da vedere.

Amazon Prime Video, serie tv in uscita a settembre

Fra i contenuti più interessanti a settembre su Amazon Prime Video c’è PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda in arrivo il 10 settembre. Una docuserie che racconta il club di maggior successo in Francia. Nello stesso giorno arriva Voltaire High New!, la serie tv originale Amazon che in otto episodi ci porta nel liceo Voltaire che per la prima volta nel 1963 apre alle classi miste, accogliendo anche studentesse di sesso femminile. Il 24 settembre sarà disponibile la quarta stagione di Goliath con Billy Bob Thornton nei panni dell’avvocato Billy McBride. Mentre Savage X Fenty Show Vol. 3 è il fashion show che rivelerà l’ultimissima collezione Savage x Fenty di Rihanna, popstar e icona della moda.

Amazon Prime Video, i film in uscita a settembre

Non solo serie tv, su Amazon Prime Video non mancheranno i film da vedere e rivedere. Si parte con Cenerentola, in arrivo il 3 settembre. L’attesissimo musical è stato scritto e diretto da Kay Cannon e ha un cast stellare con Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan. Esattamente sette giorni dopo sarà la volta di The Voyeurs, thriller che racconta un intreccio fra due coppie, fra segreti e misteri. Il 17 settembre esordirà Everybody’s Talking About Jamie, film ispirato a una storia vera con protagonista un adolescente che sogna di fare il performer. Fra le pellicole originali anche Le Bal des Folles (dal 17 settembre sulla piattaforma), Il Giudizio (20 settembre) e Birds of Paradise (24 settembre).