Fonte: Amazon prime video Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine è la nostra nuova crush. L’abbiamo visto (e adorato) in The Idea of You, dove ha interpretato il ruolo del 24enne Hayes, un membro di successo di una boy band chiamata August Moon, che si innamora di una donna di 40 anni, Solène, interpretata da Anne Hathaway.

Classe 1994, nato e cresciuto a Londra, Nicholas Galitzine aveva già catturato la nostra attenzione quando aveva ottenuto il ruolo di principe Robert accanto a Camila Cabello nell’adattamento di Cindarella del 2021. L’anno successivo era poi apparso nella rom com di Netflix Purple Hearts. Ora, con The Idea of You, Galitzine ha conquistato anche quella fetta di pubblico che ancora non aveva raggiunto.

Con la sua ultima interpretazione insieme ad Anne Hathaway, Galitzine ha nuovamente dimostrato di essere un protagonista irresistibile. La chimica sul set tra i due protagonisti è esplosiva, e il pubblico non riesce a resistere al suo fascino da ragazzo della porta accanto con un tocco ma un po’ ribelle.

Ma Nicholas Galitzine non è solo un bel volto (e un bel fisico). Quel look da idolo di una volta, pronto per i poster, senza dubbio lo ha aiutato a ottenere ruoli iniziali in film come Purple Hearts, dove interpreta un marine in difficoltà, e Cinderella, dove (naturalmente) ha interpretato il principe. Ma Nicholas Galitzine è anche un attore che sa come mettersi in gioco e accettare sfide. Dai ruoli da principe a quelli più audaci, come nel film sul club di lotta lesbico Bottoms, Galitzine dimostra di essere pronto a tutto pur di portare avanti la sua carriera.

E mentre il suo successo cresce, Galitzine rimane umile e concentrato sul suo lavoro. Con uno sguardo al futuro, poiché è chiaro che non esistono limiti per questo giovane talento. Il suo sogno, dopo aver recitato in diversi film romantici, è quello di esplorare nuovi generi, come «lo sci-fi, il western o il thriller psicologico». Qualsiasi sarà la sua nuova performance, noi siamo certe che sarà da urlo (proprio come lui).