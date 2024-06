Marco Mengoni, sensuale icona di stile alla sfilata di Magliano a Milano

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Marco Mengoni

Marco Mengoni continua a sorprendere e incantare non solo con la sua voce inconfondibile ma anche con il suo stile impeccabile e sensuale. Alla recente sfilata di Magliano, durante la Milano Fashion Week, il celebre cantante ha rubato la scena con un look che ha lasciato tutti senza fiato. La sua presenza ha aggiunto un tocco di fascino e magnetismo all’evento, sottolineando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile.

Marco Mengoni, sensuale icona di stile alla sfilata di Magliano

La sfilata di Magliano, tenutasi il 16 giugno 2024, è stata uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week. La collezione Primavera/Estate 2025 di Magliano ha messo in mostra una fusione perfetta tra workwear e sartorialità, con camicie fluide e pantaloni tuta che definiscono l’immagine di un uomo contemporaneo dalle mille sfaccettature. L’atmosfera intima e familiare creata dal designer ha reso l’evento ancora più speciale, e tra i presenti, la star indiscussa della serata è stata Marco Mengoni.

Con un look studiato nei minimi dettagli, Marco Mengoni ha dimostrato di essere non solo un cantante di talento ma anche un vero trendsetter. Indossava pantaloni con elastico in vita e alle caviglie color marrone slavato in felpa morbidissima, abbinati a una camicia verde scuro bosco aperta fino all’ombelico che metteva in risalto il suo fisico granitico. A completare l’outfit, una giacca in lino verde chiaro pallido, lunga e over, lasciata aperta per un effetto disinvolto ma sofisticato. Una maglia azzurra allacciata in vita, occhiali futuristi e una collana d’oro hanno aggiunto un tocco finale di originalità e stile.

Fonte: IPA

La sfilata di Magliano: un evento da ricordare

La sfilata di Magliano è stata un vero e proprio spettacolo di moda e arte. Dopo aver vinto l’LVMH Prize e aver partecipato come guest designer al Pitti, Magliano ha confermato la sua maturità stilistica con una collezione che parla di ricordi e intimità. In un set-up asettico e underground, la poetica degli abiti è emersa come come una gemma rara in un contesto urbano, simbolo della capacità del designer di creare bellezza in contesti inaspettati.

I partecipanti hanno potuto ammirare capi che combinano funzionalità e fascino, con un’apparente semplicità arricchita da contrasti audaci e intellettuali. La collezione ha sfoggiato una gamma di colori neutri con tocchi vivaci e stampe originali, oltre a una sapiente lavorazione del denim e completi sartoriali che hanno ridefinito l’estetica dell’uomo moderno.

Tra gli ospiti, la presenza di Marco Mengoni ha aggiunto un ulteriore livello di glamour all’evento. Conosciuto per il suo stile raffinato e il suo carisma, Mengoni ha incarnato perfettamente lo spirito della collezione di Magliano, riaffermando la sua posizione di icona di riferimento nel mondo della moda.

Fonte: IPA

Marco Mengoni e la scaramuccia con Xavier Dolan

Un giorno prima della sfilata di Magliano, Marco Mengoni ha partecipato allo show di Fendi, dove ha avuto un piccolo scontro con il celebre regista Xavier Dolan. L’episodio, avvenuto pochi minuti prima dell’inizio della sfilata, ha visto Mengoni e Dolan discutere animatamente per questioni legate allo spazio vitale sulle sedute in prima fila.

Mentre Marco cercava di sistemarsi comodamente, Dolan, visibilmente impaziente, ha manifestato il suo disappunto per i pochi centimetri disponibili. Il tutto è stato rapidamente risolto con Mengoni che ha cercato di mediare la situazione con il suo consueto charme, evitando ulteriori tensioni.

A pochi metri di distanza, gli attori Nicholas Galitzine e Aron Piper, ignari della scaramuccia, ridevano e scherzavano tra di loro, aggiungendo un tocco di leggerezza all’atmosfera frenetica del pre-sfilata.