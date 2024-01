Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Getty Images Nicole Kidman

Nicole Kidman è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo internazionale. Sempre apprezzata, oltre che per la sua bravura, per la bellezza unica del suo viso, incorniciato dalla sua chioma ramata, l’attrice ha mostrato al mondo, nuovamente, tutta la sua bellezza nel corso della premiere newyorkese della sua serie Expats, girata per Amazon Prime Video. Sul red carpet dell’evento, Nicole Kidman ha deciso d’indossare un abito mozzafiato. All’età di 56 anni, l’attrice ha osato con un vestito nero che lasciava buona parte del suo corpo scoperto

Nicole Kidman, il look che lascia senza fiato

Per Nicole Kidman il tempo non sembra passare mai. Il fascino dell’attrice di origine australiana, infatti, è rimasto sempre lo stesso negli anni. Anche se la diva di Hollywood cambia, spesso, il suo hairstyle, passando dai suoi ricci ramati alla piega liscia, la bellezza senza tempo di Nicole Kidman non finisce di stupire.

Così è stato anche di recente nei diversi impegni che l’hanno vista sotto i riflettori per promuovere la sua serie Amazon Prime Video, intitolata Expats. L’attrice, infatti, ha presenziato alla premiere del suo lavoro cinematografico a Sidney con un abito etereo, dal taglio classico che ha attirato gli obiettivi dei fotografi. Ma, di recente, la star cinematografica ha voluto davvero affascinare tutti con un look sorprendente.

Per l’anteprima newyorkese della serie televisiva, Nicole Kidman ha scelto un abito nero lungo, abilmente tagliato per esaltare il suo fisico asciutto. Il vestito, infatti, seppure lungo fino ai piedi, presentava un grande spacco sulla gonna, che metteva in mostra le agili gambe dell’attrice. Ma sono le scollature superiori dell’abito ad avere colpito maggiormente nel segno. Il vestito di Nicole Kidman, infatti, lasciava la schiena dell’attrice completamente scoperta e anche sui fianchi la stoffa era tagliata vertiginosamente, rivelando il suo corpo statuario.

Nicole Kidman, make up e accessori

Nicole Kidman è la protagonista di Expats, serie televisiva di cui l’attrice è anche produttrice esecutiva. La stella di Hollywood ha voluto fortemente questo progetto cinematografico, dopo aver letto il libro a cui la trama è ispirata. Per la premiere newyorkese della serie televisiva, Nicole Kidman ha sfidato il clima rigido della città americana con un look caratterizzato da tagli del tessuto e spacchi.

L’attrice ha rinunciato ai suoi amati ricci per una piega liscia, appoggiata sulla sua spalla per lasciare, sapientemente, la schiena del tutto nuda. Anche in questo caso, la star ha optato per pochi gioielli. Particolarmente brillanti gli orecchini di diamanti pendenti che le illuminavano il viso, mentre al polso l’attrice sfoggiava un bracciale di diamanti, coordinato con un anello impreziosito dalla stesse pietre preziose.

Fonte: Getty Images

I toni ramati dei capelli dell’attrice sono stati ripresi nell’ombretto, che esaltava i suoi occhi azzurri. Il rossetto, invece, era di una calda tinta fragola. Le scarpe col tacco, scelte dalla star di Hollywood per accompagnare il suo look affascinante, era delle semplici decolleté nere. Nel corso della serata, Nicole Kidman avrebbe fatto un cambio di outfit, scegliendo d’indossare un abito nero scintillante a maniche lunghe, come riportato da il Daily Mail.