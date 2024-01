Expats, cosa c’è da sapere sulla nuova serie con Nicole Kidman

Fonte: IPA Nicole Kidman

Una storia tutta al femminile in cui i temi dell’amicizia, del privilegio e della solidarietà si fondono nella cornice di una spumeggiante Hong Kong: questi gli ingredienti che fanno di Expats la serie più attesa del momento. Composta da sei episodi, la limited series tratta dal romanzo The Expatriates di Janice Y. K. Lee, vanta nel cast il premio Oscar Nicole Kidman, mentre la regia è affidata a Lulu Wang (The Farewell – Una bugia buona). Le prime due puntate andaranno in onda il 26 gennaio su Amazon Prime Video.

Qual è la trama di Expats

Expats è un adattamento del bestseller The Expatriates, scritto da Janice Y. K. Lee. Al centro della storia, ci sono le vicende di tre donne americane che vivono nella caotica Hong Kong nell’anno 2014, e le cui vite si intrecceranno a causa di una inaspettata vicenda familiare. Margaret (Nicole Kidman) deve affrontare una perdita per lei inconcepibile; Hillary (Sarayu Blue) è alle prese con un matrimonio minato da tradimenti e desiderio di maternità; Mercy (Ji-young Yoo), all’apparenza una donna libera ed indipendente, nasconde invece un’indole turbolenta e difficile.

Le tre donne, accomunate dallo status di “espatriate” in terra straniera, si troveranno a fare affidamento l’una sull’altra, affrontando una serie di esperienze che le porteranno a riflettere su temi esistenziali come l’elaborazione del dolore, la vera essenza di un matrimonio e il senso di colpa.

Da Nicole Kidman a Sarayu Blue: il cast di Expats

Vero valore aggiunto di Expats è il cast, che include nomi di spicco di Hollywood e giovani promesse della cinematografia mondiale. A guidare la compagine, c’è Nicole Kidman – che è anche produttrice esecutiva della serie – chiamata a vestire i panni di Margaret. L’attrice australiana, premio Oscar per The Hours, ha saputo affiancare ai ruoli sul grande schermo anche convincenti interpretazioni in tv, che le sono valse numerosi riconoscimenti come nel caso di Big little lies- Piccole grandi bugie e The Undoing.

Accanto a lei, nel ruolo di Hillary, c’è Sarayu Blue, volto molto amato delle sitcom Padre in affitto e Monday Mornings. Chiude il cerchio delle protagoniste, Ji-young Yoo, interprete di Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola e Smoking Tigers. Nei ruoli di comprimari, troviamo Brian Tee, già ammirato in Chicago Med e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra; e Jack Huston, protagonista di Boardwalk Empire.

Ideatrice, regista e co-sceneggiatrice di Expats è invece Lulu Wang, vincitrice di numerosi riconoscimenti per The Farewell -Una bugia buona. Si cela quindi uno sguardo femminile dietro la macchina da presa, in grado di restituire con sensibilità ed empatia il ritratto corale in rosa che caratterizza lo show. Né la regista pare aver tradito il suo stile autoriale cinematografico: uno degli episodi ha infatti la durata di ben 94 minuti, ed è totalmente incentrato sulla vita delle domestiche filippine delle protagoniste. Tutti motivi per cui Expats si colloca di diritto tra le serie più attese del 2024.

Quando va in onda Expats

La miniserie Expats si compone di sei episodi. I primi due saranno disponibili dal 26 gennaio su Amazon Prime e visibili anche su Sky Glass e Sky Q, mentre per i successivi l’appuntamento è previsto per ogni venerdi sera fino al 23 febbraio.