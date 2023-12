Fonte: IPA Jodie Foster, Deva Cassel, Alessandro Borghi

Il mondo della serialità televisiva ha regalato non poche gioie agli appassionati negli ultimi 12 mesi, e il prossimo anno promette di non essere da meno. Se in passato i grandi autori guardavano con fiero snobismo al piccolo schermo, oggi anche registi, sceneggiatori e attori di serie A si muovono in funambolico equilibrio tra cinema e serie tv. Il risultato? Ci attendono 365 giorni di grandi serie, tra attesissimi ritorni e novità ‘tutte da guardare’, sia sulle principali piattaforme di streaming che in chiaro. Ecco 10 titoli che proprio non possiamo perdere.

True Detective: Night Country

C’è un motivo in più per seguire la nuova stagione della serie antologica targata HBO se non l’avete mai fatto prima: l’atteso ritorno di Jodie Foster. L’attrice vestirà i panni della detective Liz Danvers, chiamata ad indagare insieme alla pugile Kali Reis (Evangeline Navarro) sulla scomparsa di 8 ricercatori.

Fonte: LMKMEDIA/IPA

Un viaggio negli abissi della mente umana tra atmosfere noir, paesaggi sconfinati dell’Alaska e, inevitabilmente, qualche riferimento a Il Silenzio degli innocenti.

In onda dal 15 gennaio su Sky.

Masters of the air

Un cast di serie A per il terzo capitolo della saga Band of brothers prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg. Un kolossal storico che non pare avere nulla da invidiare ai titoli del grande schermo, e che vede dietro la macchina da presa il pluripremiato Cary Joji Fukunaga e nel ruolo di protagonisti Austin Butler, Barry Keoghan e il nuovo Doctor Who Ncuti Gatwa. Per una full immersion (aerea) nelle vicende della seconda guerra mondiale.

Dal 26 gennaio su Apple TV+ .

Mare Fuori 4

Torneranno a febbraio 2024 le avventure dei detenuti dell’IPM di Napoli. Vero e proprio ‘caso mediatico’ dell’anno appena passato, il teen drama targato Rai Fiction riprende esattamente da dove ci aveva lasciati: Carmine e Rosa riusciranno a vivere la loro storia d’amore nonostante appartengano a famiglie rivali? E Massimo, riuscirà a dimenticare Paola (Carolina Crescentini)? A queste e molte altre domande, i fan troveranno risposta il prossimo San Valentino.

In streaming su RaiPlay dal 1 febbraio ed in chiaro su Rai due dal 14 febbraio.

Avatar – La leggenda di Aang

Gli appassionati di fantasy non possono perdere l’appuntamento con questa versione live action dell’omonima serie animata di Nickelodeon. In un mondo diviso in quattro nazioni, definite dai 4 elementi, un maestro Avatar riesce a mantenere la pace e l’equilibrio tra i popoli. Quando lo scoppio di una guerra minaccerà l’intero universo, il piccolo Aang, assieme agli amici Sokka e Katara, intraprenderà un nuovo viaggio che lo porterà a diventare il nuovo Avatar.

Dal 22 febbraio su Netlix.

L’amica geniale 4

Il capitolo conclusivo della saga ispirata ai romanzi di Elena Ferrante vede Elena e Lila ritrovarsi dopo una lunga separazione, in un arco temporale che va dagli anni ’80 al 2010. Totalmente rinnovato il cast, che vede nei panni delle due protagoniste Irene Maiorino e Alba Rohrwacher, mentre ad interpretare Nino Sarratore sarà Fabrizio Gifuni.

Ion onda nell’inverno 2024 su Rai Uno.

Supersex

Alessandro Borghi (s)veste i panni di Rocco Siffredi in questa serie che ripercorre le tappe più importanti della vita e della carriera del celebre pornodivo italiano. Un progetto che ha fatto parlare di sé sin dall’annuncio, chiamato a raccontare un personaggio controverso ed un mondo sul quale pesano ancora moltissimi tabù. Nel cast anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini.

In onda su Netflix dal 6 marzo

Il problema dei 3 corpi

David Benioff e D.B Weiss, già artefici del successo de Il Trono di Spade, provano a concedere il bis con una serie sci-fi. Adattamento dell’omonima saga letteraria di Liu Cixin, Il problema dei 3 corpi è una storia di ampio respiro che copre il passato, il presente e il futuro della Terra esaminando il primo contatto dell’umanità con gli alieni.

In onda dal 24 marzo su Netflix.

Il Gattopardo

Il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa arriva sul piccolo schermo dopo l’indimenticabile adattamento di Luchino Visconti. La vicenda è quella del principe di Salina (interpretato da Kim Rossi Stuart) che conduce una vita tra bellezza e privilegi mentre l’aristocrazia siciliana si trova a fare i conti con le possibili conseguenze dell’unificazione italiana. Nel cast, anche Deva Cassel e Saul Nanni, che proprio durante le riprese si sono innamorati.

Su Netflix nei primi mesi del 2024.

Bridgerton 3

Romanticismo, ambientazioni mozzafiato in stile Regency e un po’ di sano sesso: questi gli ingredienti che hanno reso l’opera prodotta da Shonda Rhimes un vero e proprio cult generazionale. Nella nuova stagione dello show, saranno protagonisti Penelope e Colin, interpretati nuovamente da Luke Newton e Nicola Coughlan.

In onda su Netflix in due parti: la prima dal 16 maggio 2024 e la seconda a partire dal 13 giugno successivo.

House of the the Dragon 2

Riprende senza esclusione di colpi la lotta fratricida tra i Targaryen per il controllo del potere a Westeros, con Raenyra (Emma D’Arcy) pronta a vendicare la morte del figlio Lucerys per mano di Aemond (Ewan Mitchell). Un appuntamento imperdibile per i fan di George Martin, che ha firmato il romanzo da cui è tratta la serie. Che si annuncia, neanche a dirlo, senza esclusione di colpi.

In onda in estate su Sky e Now Tv.