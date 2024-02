Fonte: IPA Le serie tv da non perdere a marzo 2024

Il mondo delle serie tv continua a proporre storie avvincenti perfette per ogni gusto. Da sequel di serie già avviate a uscite di nuovi e imperdibili narrazioni, ecco le serie tv di marzo 2024 da gustarsi puntata dopo puntata.

Le serie tv imperdibili di marzo 2024

“Antonia”, 4 marzo 2024

Il 4 marzo Prime Video ci regala Antonia, una serie dramedy in sei episodi in cui Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea sono protagonisti della storia di una giovane donna che, lasciata la casa natale da adolescente, inizia una nuova vita a Roma. All’alba dei 33 Antonia scopre di soffrire di endometriosi, una condizione fisica che mina inevitabilmente il rapporto con gli altri e influenza le sue scelte di vita.

Grazie alla psicoterapia, Antonia inizia a conoscere meglio la malattia e anche se stessa. Una serie che con ironia accende i riflettori su una condizione comune a molte donne e che, molto spesso, non viene raccontata.

“Supersex”, 6 marzo 2024

Debutta su Netflix il 6 marzo 2024 Supersex, una serie in 7 episodi liberamente ispirata alla vita dell’iconico attore porno Rocco Siffredi. Una serie che ripercorre la vita dell’attore snocciolando la storia a partire dalle sue origini la sua famiglia e il rapporto con l’amore. Uno spaccato che svela come Rocco Tano, interpretato da Alessandro Borghi, è riuscito a diventare Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.

Fonte: IPA

“The Gentlemen”, 7 marzo 2024

Netflix propone una nuova serie sulla criminalità inglese: ispirata al film del 2019 di Guy Ritchie con Matthew McConaughey e Colin Farrel, The Gentlemen è la nuova storia in uscita il 7 marzo. Protagonista assoluto è Theo James, attore conosciutissimo per la sua interpretazione in The White Lotus, che entra nei panni di Eddie Horniman, un uomo che eredita le proprietà del padre scoprendo che dietro si nasconde il mercato della cannabis. Horniman, cercando di liberare la sua famiglia, avere a che fare con la malavita britannica finendo per prenderci gusto.

“Girls5eva”, 14 marzo 2024

Girls5eva, arriva alla sua terza stagione. Netflix pubblica il 14 marzo il sequel della serie comico-musicale che racconta la storia di una band femminile impegnata ad affrontare un tour dopo la pubblicazione dell’album. Un viaggio on the road senza manager alle prese con un furgone e molte vicissitudini che metteranno a dura prova il loro legame.

“Young Royals 3”, marzo 2024

In arrivo su Netflix anche la terza stagione di Young Royals, teen drama svedese che può essere definito come un mix tra Elite e The Crown. Una volta arrivato al collegio Hillerska, il principe Wilhelm, interpretato da Edvin Ryding, inizia a capire molto si di sé e sulla vita che vuole vivere. Una storia in cui l’erede al trono sogna libertà e amore incondizionato, ben diversa da quella che gli si prospetta con gli obblighi reali, che lo metterà davanti alla scelta tra amore e dovere.

Fonte: IPA

“Il problema dei 3 corpi”, 21 marzo 2024

Da un’idea dei creatori de Il Trono di Spade, arriva su Netflix Il problema dei 3 corpi. Una serie che in otto episodi riprende la trilogia di fantascienza dell’autore cinese Liu Cixin, la serie racconta la fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni ’60, che finisce per condizionare vari momenti fino ad arrivare al presente. Sarà responsabilità di alcuni scienziati insieme a una brillante detective, affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.