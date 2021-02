Chi è Austin Butler, l’attore che sarà Elvis nel film (rimandato al 2022)

editato in: da

Classe 1991, uno sguardo profondo e un compito importante: quello di portare sul grande schermo il Re del Rock and Roll nel biopic dedicato a lui. Sarà, infatti, Austin Butler l’attore che vedremo nei panni di Elvis nel film che vede impegnato alla regia Baz Luhrmann. La pellicola doveva uscire nel corso del 2021, più precisamente a novembre di quest’anno, ma è stata posticipata a giugno 2022 come è stato spiegato anche da Variety.

Insieme ad Austin Butler, tra gli altri, ci saranno Tom Hanks nei panni del manager e l’attrice Olivia DeJonge.

Attore giovanissimo ma già affermato Austin Butler ha all’attivo numerose parti interessanti che lo hanno visto mettersi alla prova sia al cinema che in televisione. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2006 grazie al cortometraggio The Faithful per la regia di Jacob Chase, tra le altre pellicole si possono ricordare Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio in cui ha recitato, tra le altre, con Lily – Rose Depp, Harley Quinn Smith e Vanessa Paradis, e poi ancora I morti non muoiono di Jim Jarmusch del 2019 e C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt.

In televisione ha preso parte a numerose show da Ned – Scuola di sopravvivenza serie tv in cui ha lavorato a partire dal 2005 e fino al 2007 nel ruolo di Zippy Brewster , poi tra gli altri ruoli ha preso parte a Zoey 101 dal 2007 al 2008 a Life Unexpected dal 2010 al 2011, Sharpay’s Fabulous Adventure film per la tv e spin – off di High School Musical con Ashley Tisdale, The Carrie Diaries la serie tv che, per due stagioni, ha raccontato la vita di una giovane Carrie Bradshaw, adattamento dell’omonimo romanzo di Candance Bushnell in cui interpreta il ruolo di Sebastian Kydd.

Della vita privata di Austin Butler si conosce la lunga relazione che lo ha legato all’attrice Vanessa Hudgens con cui non fa più coppia ormai da un anno, l’attore è presente su Instagram dove ha un profilo seguito da oltre 2 milioni di follower ma poco aggiornato: solo 32 le foto che ha pubblicato.

Quello su Elvis non è il solo biopic che verrà realizzato, sempre per il 2022 è atteso I wanna dance with somebody con Naomi Ackie e dedicato a un’altra delle voci più straordinarie della storia della musica: quella di Whitney Houston.