Demi Moore e Nicole Kidman non sono umane: i segreti dell’eterna giovinezza

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

Demi Moore e Nicole Kidman: non siete umane, vero? Ogni volta che le due attrici, classe 1962 la prima, 1967 la seconda, appaiono sui red carpet internazionali, vengono paparazzate in famiglia o postano loro stesse foto della loro quotidianità, ci si chiede come possano essere così incredibilmente belle. “Che domanda, sai quanta chirurgia estetica avranno fatto?” Eppure non è – solo – così. Anche perché a fronte di una Nicole che ha sempre confessato di averne abusato in passato ma di avere detto basta (ci sono stati tempi in cui i suoi lineamenti era quasi plastificati), Demi al contrario non ne ha mai fatto un uso sconsiderato. E infatti i suoi lineamenti sono inalterati e naturali. Basti pensare a Madonna o Cher per capire la differenza tra loro e Demi. Nella Moore c’è una naturalezza, un’armonia, una luminosità che la fanno sembrare, per l’appunto, tutto fuorché una normale 61enne. Nonostante non abbia avuto una vita sempre facile, tra depressione, abuso di alcol e sostanze, problemi famigliari di vario tipo, Demi pare esserne uscita indenne, almeno fisicamente parlando. Merito di un DNA favorevole, lo ha sempre confessato, ma anche di uno stile di vita super healty. Da anni Demi vive in Colorado, immersa nella natura, lontana dalla città, si nutre in maniera organica, ha detto addio all’alcol e segue alcuni rituali quotidiani che la aiutano a mantenersi così bella e luminosa.

Fonte: IPA

Demi Moore, la sua beauty routine: idratazione e vitamine

Parole d’ordine per Demi, oltre alla sana alimentazione e ad una vita immersa nella natura sono due: idratazione e vitamine, sia per la pelle che per i suoi meravigliosi capelli, invidia di tante venti e trentenni.

In un video pubblicato da Harper’s Bazaar, Demi ha raccontato di non saltare mai l’appuntamento con detersione viso e prodotto idratante. La sua crema idratante preferita, secondo quel che riporta il magazine Women’s Health, nella sua beauty trousse non mancano mai sieri e creme idratanti di Biologique Recherche, marchio di riferimento per moltissime celeb. Ma Demi Moore è anche una fan delle sheet mask, per un surplus di idratazione.

Fonte: IPA

Demi Moore, addio all’alcol e solo alimentazione organica

L’attrice ha da anni detto addio dall’uso di alcolici, diventando completamente sobria (a parte qualche ricaduta nel corso degli anni passati). L’alcol è infatti il nemico numero uno della pelle, poiché contribuisce alla glicazione, infiammando la cute e impedendo una corretta idratazione, oltre ad essere causa di rughe premature e profonde. Demi Moore è inoltre molto attenta all’alimentazione: per lei solo prodotti organici e clean. Allo stesso tempo, l’attrice ha confessato di aver abbandonato anche le massacranti diete proibitive del passato.

Fonte: IPA

Demi Moore e Nicole Kidman, fan della vitamine D e C

Entrambe le attrici hanno dichiarato di fare grande uso di vitamine, per il benessere di pelle, unghie e capelli.

“Credo fermamente nei benefici delle vitamine e dei supplementi per contribuire a migliorare la mia pelle a stare bene partendo dall’interno”, ha raccontato la Kidman ad Allure. Tra le sue preferite ci sono quelle di Swisse Wellness, sia la C che la D, che sostiene le abbiano finalmente permesso di avere unghie e capelli sani e forti e di sentirsi più energica. Inoltre, ha spiegato semprea W Magazine, per fare il pieno di antiossidanti non dimentica mai di bere regolarmente calde tazze di tè verde matcha a volte allungato con latte di mandorla.

Fonte: IPA

Demi, invece, per mantenere quei capelli lunghissimi e lucenti che sono diventati un suo tratto distintivo, ha confessato di usare semplicemente prodotti naturali e un balsamo con un’alta concentrazione di vitamina C.