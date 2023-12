Demi Moore è una donna stupenda, attenta allo stile e che sa come valorizzare la sua bellezza: l'ultimo look è perfetto

Fonte: Getty Images Demi Moore, 10 look che hanno fatto la storia tra scolli e strascichi

Sembra uscita da un sogno, impalpabile ed eterea, scintillante e stupenda: Demi Moore è una dea a 61 anni, non solo per la sua bellezza, ma anche per la capacità di non sbagliare mai e di scegliere capi che sono in grando di valorizzarla e renderla ancora più diva.

Proprio come l’abito sirena, con fiore esagerato, che ha indossato nel corso dei una delle sue ultime uscite pubbliche. Il risultato? Era semplicemente perfetta.

Un vestito che non passa inosservato e che lei ha sfoggiato con disinvoltura e con la sua bellissima (e lunghissima) chioma lasciata libera e un po’ selvaggia.

Demi Moore, brilla con l’abito da sera: effetto wow

Il tempo passa e fa paura a molti: perché vedersi cambiare, vedere il proprio corpo e il viso mutare con il trascorrere degli anni può essere spaventoso. Ma non per Demi Moore: la sua bellezza e il suo fascino non solo resistono, ma sembra che su di lei lo scorrere del tempo abbia l’effetto opposto rendendola ancora più bella e affascinante.

Lo ha dimostrato ancora una volta sul red carpet degli Academy Museum Gala, dove ha sfilato con un abito da sera che l’ha resa una stella luminosa. L’attrice, infatti, brillava grazie all’effetto scintillante del tessuto e l’effetto finale era davvero wow. Demi ha indossato un abito a sirena che le fasciava il corpo, con un piccolo spacco laterale, impreziosito da un grande fiore nella parte alta del busto.

Scelta perfetta, poi, quella di lasciare libera la sua lunga e meravigliosa chioma di capelli corvini: il risultato finale è stato molto naturale e l’ha resa ancora più affascinante e simile a una dea. A completare il look una clutch dello stesso colore dell’outfit e gioielli oro, molto minimal ma che non passano inosservati.

E a 61 anni l’attrice è più bella che mai, tanto da non avere bisogno di un make-up importante per risultare radiosa. Il trucco, ovviamente, c’è ma non si vede, e il risultato è favoloso: impossibile staccare gli occhi da una Demi Moore stupenda e raggiante.

Demi Moore, nonna favolosa e sempre bellissima

Una vita sana, un DNA favorevole e una beauty routine attenta sono alcuni dei segreti di bellezza di Demi Moore, che ha anche raccontato e rivelato al pubblico in un video condiviso da Harper’s Bazaar.

Una bellezza che il tempo non scalfisce e che emerge a ogni uscita pubblica, ma anche dagli scatti che l’attrice pubblica sul proprio account Instagram. Indimenticabili quelli in bikini, che ne mostrano il fisico perfetto; e proprio in costume (con fantasia animalier) aveva posato anche per la prima foto che ha condiviso nel nuovissimo ruolo di nonna di Louetta Isley. In quella occasione aveva pubblicato su Instagram tre scatti davvero speciali: lei che tiene in braccio la nipotina, un momento del parto mentre stava accanto alla figlia Rumer e lei stessa, diversi anni prima, incinta. Tre generazioni, ma anche momenti indimenticabili della sua vita.

E poi le foto senza trucco, che ci ricordano che non è l’età a definire una persona quanto come ci si sente nel corpo e nell’aspetto che “si indossano”. Certo per Demi Moore, considerata la sua bellezza, forse è più facile, ma senza dubbio ci insegna qualcosa di importante: non c’è un’età giusta per brillare, ma lo si può fare sempre.