Demi Moore, la prima foto da nonna in bikini su Instagram e la dedica di Rumer

Fonte: Getty Images Da Demi a Michelle: le nonne vip più belle dello show biz

Una gioia incontenibile, quella che sta provando Demi Moore per essere diventata nonna, e che non ha proprio intenzione di nascondere. L’attrice hollywoodiana si è infatti mostrata in meravigliosa forma su Instagram, in bikini, per mostrare al mondo la bellezza della sua nipotina Louetta. Tre scatti meravigliosi che racchiudono tre generazioni di donne e l’orgoglio di essere mamme: la vediamo infatti, di nuovo, col pancione. La foto è di 34 anni fa, quando era in attesa della sua primogenita Rumer.

Demi Moore nonna, la foto in bikini leopardato

Il bikini è sempre lui, il triangolo con stampa leopardata che l’attrice è solita indossare. Un corpo splendido, che non risente del tempo che scorre veloce e un sorriso che racconta tutto l’amore che prova per la sua nipotina, della quale ha persino assistito alla nascita. E sì, perché come mostra il carosello di foto condiviso in occasione della festa della mamma, Demi Moore ha stretto la mano di Rumer nel momento più difficile, ma è stata ripagata dalla grande emozione di vedere subito il dolcissimo volto di Louetta.

Si tratta inoltre di una delle pochissime foto della bambina, che abbiamo conosciuto nello scatto di nascita avvolta in una copertina beige. Non è che l’inizio, quindi, per Demi Moore, mamma di tre figlie e oggi nonna orgogliosissima. Ed è stata una gioia per Rumer ma anche per lei, che è stata capace di tenere uniti tutti malgrado il momento difficile che il suo ex marito sta attraversando.

Una nuova vita che rappresenta moltissimo per la famiglia Willis, travolta dalla terribile diagnosi di demenza che ha colpito Bruce, papà di Rumer e nonno della piccolina. Da quel momento, la famiglia si è stretta intorno a lui e non l’ha più lasciato solo. Potrebbero essere infatti questi i suoi ultimi momenti di serenità e le sue figlie, insieme alla moglie ma anche a Demi Moore che gli è rimasta amica, non hanno davvero intenzione di perderseli.

La dedica di Rumer su Instagram

Nonostante la grande notorietà, la famiglia Willis è conosciuta per la sua riservatezza. Persino la notizia della nascita della bambina è stata data molto dopo, nel rispetto dei neo-genitori che si sono voluti godere i suoi primi giorni di vita senza essere assediati dai curiosi. E così era accaduto anche per l’annuncio della gravidanza, che Rumer aveva voluto tenere per sé e vivere lontana dai riflettori.

La dedica per mamma Demi arriva quindi a qualche settimana dal parto e per la festa della mamma: “Poter festeggiare questo giorno con te va oltre le parole, il privilegio di percorrere questo cammino di maternità con te al mio fianco, sostenendomi e guidandomi è qualcosa che ho solo sognato. Grazie per avermi stretta nel momento più bello, mentre ho fatto il passaggio da ragazza a madre. Grazie per avermi aiutato a camminare e a essere all’altezza di questo momento. Che dono capire finalmente la profondità dell’amore che hai per me e per le mie sorelle, grazie grande amore che provo per mia figlia. Ti voglio bene mamma. Sono piena di gioia e gratitudine. Non sono mai stata così felice in tutta la mia vita. Sogno questo giorno da prima che nascessi”.