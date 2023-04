Demi Moore, bikini animalier proibitivo su Instagram: “Bellissima”

Fonte: IPA Demi Moore, ad alto tasso di seduzione in bikini animalier

Demi Moore sensuale e bellissima: su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui la si può ammirare in un bikini animalier proibitivo che mette in mostra il suo fisico tonico e asciutto. L’attrice ha 60 anni ed è in splendida forma, come dimostrano i frequenti scatti che pubblica sui social. Ma anche i commenti dei suoi follower che non hanno alcun dubbio e che possono essere tutti riassunti in un: “Bellissima”.

Demi Moore, in costume: bikini animalier in spiaggia

L’estate deve ancora arrivare ma Demi Moore ci ha già regalato quello che, a tutti gli effetti, può diventare uno dei migliori esempi di look da spiaggia. Lo ha fatto pubblicando uno scatto su Instagram e non sfugge il fatto che è perfetta.

Pancia piatta, lunghe gambe toniche, proprio come le braccia, l’attrice ha indossato un mini-bikini animalier, un costume proibitivo perché lascia poco all’immaginazione ma che lei indossa con classe. Perché se c’è una fantasia che deve essere portata con gusto, per non diventare volgare, è proprio il maculato.

A schermare lo sguardo un paio di occhiali e la lunga chioma di Demi, un vero e proprio dettaglio distintivo del suo look negli ultimi anni, è lasciata sciolta. In sua compagnia Pilaf, il cagnolino spesso protagonista dei suoi scatti social.

E i follower l’hanno letteralmente sommersa di complimenti: da chi la celebra come donna più bella al mondo a chi sottolinea che Demi è senza età. Ed è proprio così perché a guardarla sembra davvero che per lei il tempo non sia passato. Sessant’anni celebrati a novembre, futura nonna (la figlia Rumer è incinta), Demi Moore è semplicemente sensazionale e lo scatto con il bikini proibitivo lo dimostra.

La foto successiva, poi, la ritrae in pantaloncini e quella che sembra essere una canottiera: un sorriso contagioso e spontaneo, gli occhiali modello aviator a schermare lo sguardo e, a fare da sfondo, la spiaggia.

Non è la prima volta che Demi Moore sfoggia il suo fisico pazzesco in costume, basta infatti pensare alla scorsa estate quando con la sua linea da spiaggia aveva infiammato Instagram.

Demi Moore, i suoi scatti più belli su Instagram

Nessuna come Demi Moore: se si scorre la sua bacheca Instagram una cosa è certa, l’attrice non ha paura del tempo che passa. E come darle torto? Per lei sembra proprio essersi fermato.

E il suo profilo Instagram è pieno di scatti (bellissimi) che lo dimostrano. A partire da quello pubblicato poco prima di festeggiare i 60 anni, che la ritraeva senza trucco e con le gambe scoperte: Demi è una delle donne più belle al mondo e il suo rapporto con l’età è molto sano.

In un’intervista a People aveva spiegato: “L’idea che le donne di una certa l’età siano meno desiderabili per fortuna sta cambiando. Non ci piace apparire come delle matrone superata una certa soglia: non vogliamo sentirci meno sexy”.

E di sensualità ne ha davvero tanta, basti pensare alla sua capsule collection di costumi e agli scatti che la ritraggono con interi e due pezzi. Senza dubbio tra le foto più belle della sua bacheca Instagram.

Il risultato è che Demi Moore ha 60 anni, è divina e può permettersi un bikini animalier proibitivo risultando elegante e grintosa. Bellissima per dirlo con le parole dei suoi tanti fan.