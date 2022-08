Demi Moore ha svelato il segreto dei suoi capelli iconici

Fonte: Getty Images I capelli morbidi e lucenti di Demi Moore

Resa famosa dal film “Ghost”, Demi Moore è diventata una delle attrici di Hollywood più apprezzate per la sua bravura e per la capacità di trasformarsi in base ai personaggi che interpretava. Nelle sue metamorfosi ha sempre potuto fare affidamento sui capelli: indimenticabile il bowl cut sfoggiato nel film in cui ha recitato al fianco di Patrick Swayze o il taglio rasato adottato per calarsi nei panni del Soldato Jane.

La scelta di Demi Moore

A differenza di quanto fatto nel passato, ora Demi Moore alla soglia dei 60 anni (il prossimo novembre) ha deciso di adottare una chioma lunga e morbida. Sì, perché chi lo ha detto che una donna matura non può portare i capelli lunghi? L’attrice americana ha dichiarato di non accettare questa regola non scritta e di amare molto il taglio long, che non cambierebbe mai.

Per prendersi cura della sua acconciatura, la Moore dà una spuntata alle punte e soprattutto utilizza un balsamo con un’alta concentrazione di vitamina C e ingredienti naturali, tutti alleati immancabili per avere capelli sani e lucenti.

Non devi fare altro che inserire nella tua routine prodotti low cost a base di vitamina C e avrai la stessa capigliatura dell’attrice americana.

Prima di tutto lo shampoo

Lo shampoo deve detergere e proteggere il cuoio capelluto, ma nello stesso tempo rendere i capelli soffici e idratati. Per avere una chioma degna di una star di Hollywood allora non puoi rinunciare allo shampoo L’Oréal Vitamino Color, che oltre a levigare la cute, protegge il colore dai raggi del sole grazie al filtro UV al suo interno. Il risultato? Capelli lunghissimi, lucenti, morbidi e da accarezzare.

Capelli più facili da pettinare

I capelli lunghi sono difficili da pettinare, ma per districarli facilmente il balsamo è il prodotto must have da avere assolutamente. Vichy Dercos è indispensabile se hai i capelli colorati che tendono al crespo perché aiuta a riparare la struttura del capello e nello stesso tempo a disciplinare la capigliatura, per sentirti una vera e propria star.

Non solo maschere per il viso

Se la maschera per il viso è entrata di diritto nella tua skincare, allora devi sapere che anche quella per capelli deve avere un posto di riguardo perché nutre e idrata la chioma. Questa della L’Oreal Vitamino Color penetra a fondo e nutre i capelli danneggiati dal colore. La formula arricchita di Resveratrolo e gli antiossidanti assicurano lucentezza e morbidezza alla capigliatura, proprio come quella di Demi Moore.

Per contrastare la caduta dei capelli

L’asciugacapelli, le piastre o l’inquinamento possono stressare il capello che tende a sfibrarsi e cadere. Ma con il trattamento anticaduta di Garnier Fructis Vitamine&Forza con vitamina C e Biotina potrai fortificare la chioma dalle radici alle punte per un risultato dall’effetto wow. Basta applicare qualche goccia sui capelli bagnati o asciutti e avrai un risultato 10 volte più sano.

Gli integratori giusti per la salute dei capelli

La salute dei capelli può dipendere da tanti fattori che possono farli apparire spenti, sfibrati e stressati. Per contrastare tutti questi aspetti l’integratore Swisse, può darti una marcia in più. La formulazione a base di vitamina C, zinco, ferro e Biotina, è efficace non solo sulla chioma, ma anche sulla pelle e sulle unghie, per splendere come una vera stella di Hollywood.

