Rumer Willis è incinta: Demi Moore e Bruce presto nonni. La reazione su Instagram

Fonte: Getty Images Pancioni vip del 2022

Una forte gioia nel momento più buio: Rumer Willis è incinta, e Demi Moore e Bruce Willis saranno presto nonni. L’attrice è incinta del primo figlio, con il fidanzato Derek Richard Thomas. La felicità della famiglia Willis, che sta attraversando un periodo difficoltoso a causa delle condizioni di salute di Bruce, è incontenibile, tanto che Demi Moore ha subito condiviso l’annuncio sul suo profilo Instagram.

Rumer Willis è incinta: il primo figlio con Derek Richard Thomas

Rumer Willis, 34 anni, è incinta del primo figlio: insieme al fidanzato Derek Richard Thomas hanno dato l’annuncio più bello su Instagram. Lo hanno fatto in modo speciale, condividendo un carosello di foto, di scatti intimi e in bianco e nero: un dolce bacio, un abbraccio, per la famiglia che andranno a creare. Naturalmente i fan si sono stretti attorno alla Willis per celebrare questo momento, ma non solo.

La sorella di Rumer, Scout LaRue, ha commentato con: “Sto piangendo“. La collega Brittany Snow, invece, si è congratulata per questo dolce momento. Per la prima volta, Bruce Willis e Demi Moore saranno dunque nonni. L’ex coppia, che non ha mai smesso di volersi bene e che negli ultimi tempi si è riavvicinata per la malattia dell’attore, si appresta a entrare in una nuova “folle” era, come ha scritto anche Demi Moore su Instagram.

Demi Moore presto nonna: la sua reazione

“Sto per entrare nella mia folle era da nonna”, ha scritto su Instagram, condividendo la foto della figlia Rumer. Un momento di gioia nel periodo più buio per la famiglia Willis, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con il deterioramento della salute di Bruce Willis. La Moore non lo ha abbandonato in questo momento, ma ha scelto di restare al suo fianco, nonostante ormai non stiano più insieme.

La Moore ha sempre avuto a cuore la sua famiglia, quella che ha creato con Bruce; ha sempre celebrato la bellezza di quanto hanno saputo coltivare con il loro amore. Ed è così che ha anche condiviso una foto di Natale in cui è ritratta la famiglia Willis al gran completo, inclusa l’attuale moglie Emma Heming, con le figlie Evelyn Penn e Mabel Ray.

L’annuncio più bello per Bruce Willis

A marzo del 2022 la famiglia dell’attore ha annunciato che si sarebbe ritirato dalle scene, per dedicarsi maggiormente alla sua salute. Dopo la diagnosi di afasia, un disturbo che sta influenzando le sue capacità cognitive e di linguaggio, Demi, Emma e le figlie di Willis si sono strette attorno a lui, per supportarlo e per permettergli di essere felice, ogni giorno, e per costruire ricordi preziosi che rimarranno per sempre.

“Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia. Ci stiamo muovendo come una squadra. Come dice sempre Bruce: vivi. E insieme abbiamo in programma di fare proprio questo”. E quale modo migliore se non quello di celebrare una nuova vita? Willis e Moore diventeranno così nonni per la prima volta: a novembre del 2020, Rumer aveva parlato pubblicamente della speranza di Bruce di avere un nipotino. Possiamo solo immaginare la sua gioia in questo momento, dopo tanto dolore.