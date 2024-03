L’amore di Demi per Bruce, oltre la malattia: la foto struggente

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

Ci sono amori che fanno dei giri immensi ma poi ritornano. È sicuramente il caso di Demi Moore e Bruce Willis, una delle coppie più belle, famose e invidiate a cavallo degli anni ’80 e ’90. Due degli attori più celebri e pagati di quegli anni, Bruce protagonista dei film d’azione incasso ai botteghini (la serie Die Hard, tanto per intenderci), Demi creatura meravigliosa e camaleontica in grado di sedurre Robert Redford in Proposta Indecente, amare oltre la morte in Ghost e rasarsi i capelli a zero e mettere su chili di muscoli per Soldato Jane. Si innamorano, fanno tre bellissime figlie, Rumer, Scout e Tallulah, insieme e vivono una storia d’amore durata 15 anni.

Fonte: IPA

Ogni loro apparizione insieme sui red carpet è magnetica: bellissimi e complici, quando arrivano insieme alle loro bambine è una gioia per gli occhi. Sono una coppia incredibile e i fan impazziscono per loro.

Fonte: IPA

Poi arriva la separazione, lei si perde, tra storie poco fortunate (da Leo Di Caprio ad Ashton Kutcher) e dipendenza di varia natura, lui si risposa con Emma e fa altre due figlie.

Demi vive anni difficili, preda della depressione e dell’alcol (lo racconta bene nella sua autobiografia Inside Out). Si allontana dalle figlie, poi l’amore per la famiglia e per se stessa, e l’aiuto di Bruce, che non la abbandona mai, la salvano. Va a vivere con le tre ragazze in un bellissimo ranch bell’Idaho, che diventa il loro buen retiro. Lì, trascorre la pandemia insieme a Bruce e alla sua nuova famiglia, meraviglioso nucleo allargato. Postano foto e video della loro quarantena e i fan si illuminano a vederli di nuovo insieme, complici come allora, non più innamorati nel senso passionale del termine, ma legati da quell’amore inteso come affinità di anima e di testa, forse ancora più profondo perché inestinguibile.

Fonte: IPA

Nel 2022 la notizia shock: Bruce annuncia il ritiro dalle scene dopo la diagnosi di afasia, malattia che incide sulla sua memoria e la capacità di comunicare. Da quel momento, è un lento declino. Un anno dopo la diagnosi di Afasia si trasforma in quella ancor più grave di demenza frontotemporale (nota come FTD).

A quel punto Demi e le figlie decidono di trasferirsi di nuovo da lui per stargli accanto nel graduale processo di allontanamento dagli affetti e dalla vita. Piano piano l’attore non si ricorderà più dei famigliari e Demi decide di non volersi perdere un attimo della sua vita ancora in parte cosciente.

Il 19 marzo 2024 Bruce ha compiuto 69 anni, proprio il giorno della festa del papà. E insieme agli auguri dei fan e delle figlie che hanno postato tenere immagini di loro bambine e adulte con lui, la foto più bella e struggente l’ha pubblicata Demi. Lui seduto sul divano, lei accanto che gli tiene dolcemente le mani e lo guarda. Anche lui ricambia lo sguardo, forse la riconosce, forse no. Demi scrive: Buon compleanno, BW! Ti vogliamo bene e ti siamo così grati ♥️.

Perché l’amore, dopo tanti anni, è anche questo: non solo passione, non solo affetto, ma anche riconoscenza e gratitudine per tutto quello che è stato. Anche se non tornerà più.