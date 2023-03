“Bruce Willis malato, Demi Moore si trasferisce da lui”. la replica furiosa della moglie Emma

Una diagnosi che non lascia scampo e una famiglia che si è stretta intorno a lui per non lasciarlo solo. La delicata situazione di salute di Bruce Willis ha inevitabilmente acceso i riflettori su di lui e sul futuro che lo aspetta. A supportarlo ci sono davvero tutti: la moglie Emma Heming, le figlie, la mamma (che purtroppo non riconosce più) e la ex moglie Demi Moore. E, stando a quanto riportato da Radar, sembrerebbe che lei – quasi nonna grazie alla figlia Rumer – si sia trasferita da loro. Vediamo come sono andate davvero le cose.

Bruce Willis malato, la scelta di Demi Moore

Una decisione che è apparsa tutt’altro che strana. D’altra parte, siamo abituati a vedere la famiglia di Bruce Willis unita, proprio come era accaduto nei mesi del lockdown. La scelta di trasferirsi per stargli vicino non è quindi sembrata così inverosimile: il suo intento sarebbe stato quello di stargli vicino durante la malattia, che ha ormai un nome: demenza frontotemporale.

Niente di così trascendentale, quindi, se non fosse per la reazione di Emma Heming che è intervenuta per smentire categoricamente ogni cosa. L’attuale moglie di Bruce Willis ha voluto dire la sua direttamente sul suo canale Instagram ufficiale, nel quale ha rispedito al mittente la notizia che ha classificato come falsa: “Stronchiamo questo gossip sul nascere, è così stupido. Per favore, smettetela. Devo difendere mio marito. E trasformerò il mio dolore, la rabbia e la tristezza e farò qualcosa di buono attorno a qualcosa che mi fa sentire meno buona. Quindi, tenete d’occhio questo account perché non sono venuta qui per giocare”.

La diagnosi di demenza frontotemporale

Si era parlato di afasia, una condizione che lo aveva costretto a lasciare il cinema per sempre. La diagnosi non era però completa e la famiglia, per mesi, ha atteso una serie di risposte che purtroppo sono arrivate. Si tratta di demenza frontotemporale, una condizione che compromette le abilità cognitive e influisce sul comportamento, sul linguaggio, sulla personalità e sul movimento.

La moglie lo ha inoltre protetto dall’assedio dei giornalisti che, da momento della diagnosi, non gli avrebbero dato tregua: “Chiaramente c’è ancora molta strada da fare, quindi mi rivolgo ai fotografi e ai videomaker che stanno cercando di ottenere delle esclusive di mio marito in giro. So che questo è il vostro lavoro, ma per favore non urlate a mio marito, chiedendogli come sta”.

La famiglia, che si è stretta intorno a lui, è però pronta a vivere una grande gioia. La maggiore delle figlie di Demi Moore Bruce Willis, Rumer, è infatti in attesa del suo primo figlio. Una luce in un periodo buio, difficile e che va complicandosi sempre di più. L’attore di Die Hard (e di tantissimi altri successi) è arrivato a non riconoscere la madre Marlene. A rivelarlo è stato suo cugino, Wilfried Gliem, nel corso di un’intervista a Bild: “Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora. Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”.