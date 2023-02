Bruce Willis, famiglia disperata. La madre: “Non mi riconosce più”

Spesso dimentichiamo quanto sia grande il potere della nostra mente e dei ricordi che custodiamo in essa, almeno finché non li perdiamo. Da qualche tempo la vita di Bruce Willis ha preso una strada del tutto inaspettata e le sue condizioni di salute, con la malattia che progredisce inesorabile, sono sempre più preoccupanti. Una grande sfida per l’attore, ma anche per la famiglia che non lo lascia da solo neanche per un momento. C’è l’amore dell’ex moglie Demi Moore e dell’attuale Emma Heming, quello dei figli. E poi c’è quello di una mamma, la signora Marlene Willis, che vive lo strazio di non poter proteggere il proprio figlio, arrivato al punto di non riconoscerla.

Bruce Willis non riconosce la madre a causa della malattia

Non è trascorso neanche un anno da quando la splendida famiglia allargata di Bruce Willis ha messo il mondo al corrente di quanto stia accadendo all’attore. Dapprima abbiamo avuto la notizia della diagnosi di afasia “che sta influenzando le sue capacità cognitive” come riportava il comunicato diffuso a mezzo social e che ha costretto Willis ad abbandonare le scene, poi quella più specifica di demenza frontotemporale. Quella che è, a tutti gli effetti, una condanna per un uomo che con talento, carisma e umiltà (cosa rara in quel di Hollywood) ha saputo conquistare il cuore di intere generazioni.

Stando alle ultime dichiarazioni delle persone a lui più vicine, sembra che la malattia di Bruce Willis stia progredendo rapidamente, più di quanto ci si aspettasse, e che stia entrando a tutti gli effetti nella sua fase peggiore. Quel che è iniziato come un difetto del linguaggio adesso si è tramutato in un problema cognitivo grave, che manifesta come conseguenza più difficile da gestire l’incapacità di riconoscere chi gli sta attorno. È quanto sta preoccupando e straziando la madre dell’attore, Marlene Willis, come ha spiegato il cugino Wilfried Gliem in un’intervista al giornale tedesco Bild: “Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora”.

Bruce Willis e la demenza frontotemporale, le condizioni si aggravano

Impossibile dimenticare le parole con cui l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Hemings, le figlie e l’ex moglie Demi Moore avevano deciso di aggiornare i fan a proposito della nuova diagnosi dell’attore: “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite. Oggi abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale”. È la forma più comune di demenza ma capace di progredire silenziosamente e insidiosamente ben prima rispetto alla vera e propria scoperta da parte dei medici.

Proprio per tale motivo le condizioni di Bruce Willis nel giro di breve tempo sembra si siano aggravate al punto non solo di aver difficoltà nel riconoscere la propria madre e i volti delle persone care, ma anche di manifestare problematiche legate alla personalità e al comportamento parecchio difficili da gestire: “Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”, ha spiegato una fonte vicina alla signora Marlene Willis al quotidiano Marca.

È dura vedere un gigante del cinema rinunciare al proprio mestiere e al proprio talento. Lo è ancor di più osservare un padre, un marito, un amico che perde i suoi ricordi e si isola in un oblio dal quale è impossibile liberarlo. Una cosa è certa: l’amore della famiglia non gli mancherà mai. Anche quando per lui saranno tutti soltanto degli estranei.