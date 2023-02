Bruce Willis, come sta: parla la moglie Emma. Il dolore e la forza delle figlie

Tutti noi abbiamo amato Bruce Willis, l’attore hollywoodiano noto non solo per il suo talento, ma anche per l’umiltà, per la semplicità e il sorriso contagioso. In questi mesi di difficoltà, da quando ha annunciato il ritiro dalle scene, Willis può contare sull’affetto della moglie Emma Heming e dell’ex moglie Demi Moore, oltre che delle figlie. Dopo aver aggiornato i fan sullo stato di salute dell’attore – soffre di demenza frontotemporale – la Heming ha voluto aggiungere qualche dettaglio.

Come sta Bruce Willis: parla la moglie Emma Heming

Una fonte ha svelato a People le parole di Emma Heming, l’attuale moglie di Bruce Willis. “Al momento è grata di tutto l’affetto e il sostegno che sta ricevendo”. Non solo dai fan, ovviamente, ma anche della famiglia che l’attore ha costruito con l’ex Demi Moore. Le figlie Rumer, Scout e Tallulah non lo hanno mai lasciato da solo, e hanno sempre rappresentato un punto di riferimento anche per Mabel ed Evelyn.

Al momento, Willis si è ritrovato a combattere contro la demenza frontotemporale. Ma non ha perso la speranza, e soprattutto ha un unico desiderio secondo Emma. “Sta cercando di creare quanti più ricordi positivi per loro. Vuole che ricordino Bruce come un padre fantastico e divertente. Vuole che abbiano i migliori ricordi di lui”, riferendosi alle figlie più piccole, Mabel ed Evelyn.

La diagnosi di demenza frontotemporale

“Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite. Oggi abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale”. La famiglia ha annunciato la malattia dell’attore su Instagram, in un post congiunto. “Nonostante il dolore, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

La dichiarazione è stata firmata da tutte le donne della famiglia di Bruce Willis: Demi, Emma, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn. Anche a Natale hanno avuto modo di festeggiare insieme, godendosi questi momenti con l’attore. Uniti come una grande famiglia, proprio in nome dell’amore che tutte provano per Bruce. Hanno rivelato spesso di stare lavorando al momento come una “squadra”.

Il dolore e il sostegno delle figlie

Al contempo, anche le figlie hanno voluto condividere il proprio sostegno al padre: Scout ha pubblicato diverse stories su Instagram di foto di Bruce. “Mi sento emotivamente stanca e un po’ sopraffatta, ma anche molto in soggezione per l’amore che così tante persone stanno dimostrando per mio padre”, ha scritto sul social, venendo anche sostenuta dalla sorella Rumer, al momento incinta del primo figlio.

Tallulah e Rumer hanno ribadito di essere grate per il supporto che è arrivato dopo l’annuncio sulle condizioni dell’attore. “Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa focalizzarsi su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”.

La diagnosi di Bruce arriva in un momento felice della vita della figlia Rumer in particolare: è in dolce attesa. Proprio a novembre del 2020, la Willis aveva raccontato della speranza del padre, che tanto desiderava un nipotino. Un vero e proprio lampo di luce in quella che è di fatto l’ora più buia della famiglia.