Bruce Willis, la foto di Natale. Famiglia al completo: così Demi Moore replica alle voci

La famiglia al completo si è stretta attorno a Bruce Willis. Dopo le notizie sul suo stato di salute – in peggioramento – Demi Moore ha condiviso una foto su Instagram. Il Natale è arrivato in casa Willis, dove tutti hanno trascorso momenti indimenticabili. “Siamo una famiglia. Entriamo nello spirito natalizio”, ha scritto l’attrice di Ghost a didascalia della foto. In qualche modo ha anche voluto mettere a tacere le voci riguardo al testamento, ritenuto “scarno” nei confronti delle figlie di Willis e della Moore.

Demi Moore al fianco dell’ex marito Bruce Willis: la foto su Instagram

Non è un mistero, e non lo è mai stato: il rapporto di Demi Moore con l’ex marito Bruce Willis è sempre stato disteso. Nonostante si siano lasciati, hanno alla fine continuato a mantenere un legame speciale, in particolar modo per le figlie, Rumer, Scout e Tallulah. Nello scatto condiviso dall’attrice su Instagram sono presenti anche Emma Heming, l’attuale moglie dell’attore hollywoodiano, e le figlie, Mabel Ray ed Evelyn Penn.

Il raduno di famiglia non è passato inosservato agli insider. Nell’ultimo periodo, infatti, sono state condivise delle notizie poco rassicuranti sullo stato di salute di Bruce Willis. La diagnosi di afasia ha portato l’attore lontano dalle scene. Una fonte vicina alla famiglia ha svelato a RadarOnline che le sue condizioni sarebbero peggiorate. “Non può dire molto, e non sembra che stia capendo molto di ciò che dicono gli altri“.

Come sta Bruce Willis dopo la diagnosi di afasia

“Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e lontani tra loro. Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, e questo gli spezza il cuore”. Quanto condiviso dalla fonte vicina alla famiglia Willis ha sconvolto i fan dell’attore, ma non solo. La diagnosi di afasia è stata confermata dalla famiglia, che ha sempre voluto proteggerlo.

Tuttavia, la sua salute sarebbe in netto peggioramento: negli ultimi tempi, infatti, si sarebbero aggravate le sue capacità cognitive. Tutti, dall’ex moglie Demi Moore all’attuale moglie Emma Heming, si sono stretti al suo fianco, senza mai lasciarlo da solo. La Moore va spesso a trovarlo, e naturalmente trascorreranno le feste in famiglia, per godersi questi istanti preziosi e costruire ricordi che rimarranno per sempre nel cuore di ciascuno di loro.

Bruce Willis, la polemica sul testamento e la replica di Demi Moore

La foto pubblicata da Demi Moore su Instagram non è nemmeno casuale, visto quanto condiviso nelle scorse ore dal portale RadarOnline. Sempre una fonte vicina alla famiglia avrebbe infatti rivelato la redistribuzione del patrimonio di Bruce Willis, che ha anche rimesso mano al testamento.

In breve, il suo patrimonio – che si stima intorno ai 250 milioni di dollari – andrebbe principalmente alla Heming e alle figlie avute con lei. Invece, a Rumer, Scout e Tallulah Willis andrebbe circa un milione di dollari a testa. La Moore, che ha sempre sostenuto Willis e che è sempre stata al suo fianco, ha voluto in qualche modo replicare: una foto, di una bellezza disarmante, una famiglia allargata ma unita, in nome dell’amore nei confronti di Bruce.