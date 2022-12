Bruce Willis, la situazione precipita. Le figlie e Demi Moore ai margini del testamento

Le condizioni di salute di Bruce Willis, popolare attore americano che solo qualche mese fa ha pubblicamente dichiarato di soffrire di afasia, starebbero rapidamente precipitando, e i tabloid statunitensi stanno già indagando sulle sue disposizioni testamentarie. Le ultime indiscrezioni arrivano dal portale web RadarOnline, dove, citando una fonte vicina alla famiglia, si parla di una redistribuzione iniqua delle ricchezze tra le aventi diritto, e a essere maggiormente penalizzate sarebbero le tre figlie di Willis avute da Demi Moore.

Cosa dice il testamento di Bruce Willis

Stando alle informazioni raccolte dal portale americano RadarOnline, poco prima di ricevere la diagnosi di afasia Bruce Willis avrebbe messo mano al testamento, indicando le quote da distribuire tra le beneficiare del lascito. Secondo le disposizioni riportate, la suddivisione dovrebbe partire da un patrimonio complessivo stimato intorno ai 250 milioni di dollari, del quale le maggiori beneficiarie sarebbero però soltanto le componenti del suo attuale nucleo familiare.

La fetta più grande dell’eredità di Bruce Willis, infatti, dovrebbe finire tra le mani della sua attuale moglie Emma Heming, compagna dell’attore fin dal 2009, e delle due giovani figlie Mabel Ray ed Evelyn Penn Willis, rispettivamente di 10 e 8 anni. A Rumer, Scout e Tallulah Willis, invece, avute dalla precedente relazione con Demi Moore, spetterebbe soltanto 1 milione di dollari a testa, che sarebbe davvero poco se si considera il patrimonio di partenza.

Ciononostante, le questioni testamentarie non sembrano minare l’armonia e l’affetto che tutte e cinque le figlie di Bruce Willis, oltre che le due compagne di vita, dimostrano nei suoi confronti. La stessa fonte che ha parlato del testamento a RadarOnline sottolinea come, in vista delle festività natalizie, l’intero gruppo familiare allargato si sia stretto intorno all’attore, non facendogli mancare affetto e vicinanza.

Cos’è l’afasia e quali sono le condizioni dell’attore

In tanti ricorderanno che, nello scorso mese di marzo, Bruce Willis ha ufficialmente annunciato il suo abbandono delle scene a causa della diagnosi di afasia, una malattia invalidante che comporta nel lungo periodo l’incapacità a esprimersi e nel comprendere le parole. Negli ultimi mesi, comunque, le condizioni di salute dell’attore gli hanno consentito di non dire addio definitivamente ai set cinematografici, continuando a recitare, nei limiti delle possibilità, anche nel periodo successivo alla scoperta della malattia.

L’afasia che ha colpito Bruce Willis intacca le aree del cervello deputate al linguaggio e all’espressione verbale, attaccando, di fatto, quello che è uno degli strumenti di lavoro principali per ogni attore. Ciò che per Willis non è mai venuto a mancare, invece, è l’affetto della sua grande famiglia allargata. Ogni componente, compresa l’ex moglie Demi Moore con la quale è separato dal lontano 2000, starebbe dimostrando quotidianamente la propria vicinanza verso il protagonista di Duri a morire. E lui, coriaceo, forte dei suoi 67 anni, non sembra essere disposto a cedere la scena alla sua malattia, resistendogli al massimo delle forze.

Per ora, dunque, nonostante l’afasia, in casa di Bruce Willis sembrerebbe andare tutto per il meglio. Sarà interessante capire, però, laddove le indiscrezioni riportate da RadarOnline dovessero essere confermate dai fatti, se tale armonia familiare rimarrà intatta anche quando il testamento verrà aperto.