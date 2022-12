Bruce Willis, le sue condizioni di salute peggiorano: “Si sta deteriorando”

Le condizioni di salute di Bruce Willis sono in peggioramento. Non arrivano segnali incoraggianti dopo la diagnosi di afasia, che lo scorso marzo costrinse l’attore a dire per sempre addio alle scene. Nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni sono arrivati attraverso una fonte vicina alla famiglia, che ha rivelato al sito RadarOnline: “Non può dire molto, e non sembra che stia capendo molto di ciò che dicono gli altri”. A supportarlo è la sua famiglia allargata, dalla moglie Emma all’ex Demi Moore, che hanno preso consapevolezza del delicato periodo.

Bruce Willis, condizioni in peggioramento. La famiglia si stringe all’attore

Non arrivano segnali confortanti dalle condizioni di salute di Bruce Willis, che lo scorso marzo annunciò l’addio alle scene a causa di una malattia. A colpire l’attore è l’afasia, un disturbo del linguaggio che mina le capacità cognitive dell’individuo e, dunque, la capacità di comprensione ed espressione. I nuovi aggiornamenti di salute parlano di un aggravamento delle sue condizioni di salute: a rivelarlo è il sito RadarOnline, ai cui microfoni è intervenuta una fonte vicina alla famiglia.

Gli affetti più cari dell’attore si sono riuniti attorno a lui: dall’ex Demi Moore con le tre figlie, alla moglie Emma Heming con le altre due figlie del divo americano. “Demi è stata in costante contatto con Bruce ed Emma. Sta cogliendo ogni opportunità possibile per passare del tempo con lui. Se non è lì al suo fianco, chiama solo al telefono, così Bruce può sentire la sua voce”, rivela la fonte.

La famiglia di Bruce Willis sembra aver acquisito consapevolezza dello stato di salute dell’attore, ora in peggioramento: “Stanno apprezzando ogni singolo momento“. Il momento difficile ha riunito l’ex e l’attuale moglie, Demi e Emma, con Emma che è diventata l’intermediario tra i due ex. Come riporta il sito, “sono solo diventate più unite poiché entrambe lottano per far fronte al declino di Bruce”.

Bruce Willis e la malattia: “È stato doloroso vederlo deteriorarsi”

L’afasia che è stata diagnosticata a Bruce Willis è in fase di peggioramento e le sue capacità cognitive si sono aggravate, come riporta la fonte: “Bruce non può dire molto, e non sembra che stia capendo molto di ciò che dicono gli altri“. E aggiunge: “È stato doloroso vederlo deteriorarsi. Alle ragazze più grandi manca il vecchio Bruce, quello che le prendeva in giro sui loro fidanzati e dava loro consigli non richiesti”.

La famiglia dell’attore, tuttavia, non si arrende e cerca di passare quanto più tempo possibile con lui, soprattutto in questo periodo del Natale: “Ci sono giorni in cui vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e lontani tra loro. Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, e questo gli spezza il cuore”.

È stato un anno complicato per quanti vogliono bene a Bruce Willis, divo indiscusso del cinema americano e icona di Die Hard. Anche la moglie Emma ha dovuto far fronte a questo dolore, che pochi mesi fa aveva deciso di condividere su Instagram: “Il mio dolore può essere paralizzante, ma sto imparando a conviverci”. La speranza è che, come rivela la fonte, possa accadere il fatidico “miracolo di Natale”. È quello in cui tutta la sua famiglia spera.