Bruce Willis con l’afasia, la reazione di sua figlia Rumer su Instagram

Alcune giornate sono più difficili di altre, ad esempio quelle in cui si decide di condividere qualcosa di profondamente doloroso. Per Bruce Willis e la sua famiglia deve essere stata dura raccontare al mondo il ritiro dell’attore e il perché è stata presa questa decisione. E se tutti hanno condiviso un post con un comunicato ufficiale per raccontare quello che sta accadendo, non è mancata la reazione del mondo dello spettacolo e dei fan, che è stata di vicinanza. Tra le figlie di Bruce Willis e Demi Moore, Rumer ha deciso di condividere alcuni scatti privati con il papà. Immagini di lei, da bambina, tra le braccia dell’attore.

Bruce Willis con l’afasia, la reazione della figlia Rumer

Guardare le storie che ha condiviso sul suo profilo Instagram Rumer Willis è come sfogliare un album di famiglia: dopo l’annuncio del ritiro di papà Bruce a causa dell’afasia, la figlia più grande ha pubblicato alcuni scatti privati. Foto di un altro tempo, in cui si vede l’attore molto più giovane con la figlia piccola. Immagini che ricordano, forse, un periodo più facile, quando si è bambini e i problemi della vita sembra lontani e i genitori vengono visti come dei supereroi.

Foto bellissime, delicate, che raccontano di un grande amore: quello che lega una figlia al proprio padre. Ci sono abbracci, baci, sorrisi e smorfie: scatti unici e pieni di sentimento. Ma del resto anche l’annuncio della malattia del papà è stato come un grande gesto d’amore per Bruce Willis. Tutta la sua famiglia si è unita per raccontare al mondo cosa sta accadendo all’attore e perché la decisione del ritiro dalle scene.

Uniti, solidi, compatti in un abbraccio virtuale che va oltre a tutto il resto e ci restituisce l’immagine di una famiglia dove l’affetto è il filo rosso che lega gli uni con gli altri.

Bruce Willis, l’annuncio della malattia

Un comunicato firmato da tutti, accompagnato da una foto di Bruce Willis che lo rappresenta alla perfezione con quello sguardo che ha ammaliato il pubblico attraverso lo schermo dei cinema di tutto il mondo.

Così la famiglia dell’attore ha annunciato al mondo cosa sta accadendo e lo ha fatto dimostrandosi compatta e solida. La famiglia ha deciso di condividere tutto ciò con “gli straordinari sostenitori di Bruce” e ha scritto: ”Come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui”. Poi hanno anche aggiunto: “Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come lo fate voi per lui”.

Infine hanno scritto: “Come dice sempre Bruce, “Vivilo” e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo”. A firmare la moglie Emma Heming, la sua ex moglie Demi Moore e i suoi cinque figli, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn. Compatti, in un abbraccio per Bruce, ma anche condividendo con il mondo qualcosa di profondamente doloroso e difficile.