Rumer Willis contro la disinformazione: “Ho quattro lavori e cresco mia figlia da sola”

IPA Rumer Willis

Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, sta crescendo la propria figlia, Louetta, da sola: in una stories pubblicata su Instagram, ha scelto di contrastare la disinformazione che si è creata attorno al suo personaggio da “figlia d’arte”, specificando di non avere un fondo fiduciario e di non ricevere soldi dai suoi genitori.

Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore: “Cresco mia figlia da sola”

“Ho quattro lavori diversi per provvedere a mia figlia. Sono l’unica a provvedere a lei. Non vivo con un fondo fiduciario né ricevo soldi dai miei genitori. Il più delle volte non ho nessuno che mi aiuti con lei”, sono queste le parole di Rumer Willis, condivise in una dichiarazione su Instagram per invitare le persone nel suo profilo a smetterla di fare supposizioni e di giudicare.

Ha poi precisato di sapere di essere una “privilegiata”, ma che la sua vita è fatta di tante sfumature, soprattutto considerando che oggi è una mamma single: sta crescendo Louetta, che ha avuto dal suo ex fidanzato Derek Richard Thomas, da sola. “Sono pienamente consapevole di avere privilegi nella mia vita che molte persone non hanno, e non lo do per scontato. So che ci sono realtà che non vivrò mai appieno, e lo rispetto. Ma questo post in particolare non parlava di privilegi o di paragoni tra circostanze, e sembra che la gente dia per scontato che lo stessi ignorando, quando non era questo il discorso che volevo affrontare”

Le critiche e la precisazione sui privilegi

La figlia degli attori Bruce Willis e Demi Moore si è detta orgogliosa di stare crescendo sua figlia con le sue forze, senza chiedere nulla a nessuno (nemmeno al papà della bambina, stando alla sua dichiarazione), ma la dichiarazione si è ritorta contro come un boomerang, perché si è resa necessaria la precisazione legata ai privilegi. Sul profilo, infatti, ha condiviso il messaggio di un utente che ha fatto riferimento comunque alla sua situazione “fortunata”: in caso di problemi, Rumer “non finirebbe in strada”.

Ecco perché ha aggiunto di essere felice di riuscire a provvedere a se stessa e a sua figlia: “Ho dovuto affrontare un vero stress e una grande responsabilità finanziaria. Ci sono stati anni in cui sono stata l’unica a provvedere a più persone, tra la gravidanza, un lavoro discontinuo e l’incertezza che ne consegue. C’è spazio sia per la compassione per ciò che gli altri affrontano sia per l’onestà riguardo alle nostre vite, senza che diventi una competizione”.

Già nei mesi scorsi, a novembre del 2025, Rumer aveva parlato delle difficoltà di essere una mamma single: la rottura con Thomas è avvenuta ad agosto del 2024. “Sono una mamma single e co-genitrice“, così aveva annunciato la fine dell’amore con il padre di sua figlia, Louetta Isley Thomas Willis, nata il 18 aprile del 2023. In un video condiviso sempre su Instagram, Rumer aveva menzionato i momenti difficili da affrontare. “Ho appena pianto a lungo nel bosco… a volte essere una mamma single è dura. Lei non lo è (mai), ma a volte fare tutto da sola può esserlo”.