Bruce Willis, il triste annuncio della famiglia: “Soffre di demenza”

Fonte: IPA Bruce Willis

La vita di Bruce Willis è cambiata per sempre, al punto che il celebre attore è stato costretto a dire addio alla propria carriera cinematografica.

L’interprete di Die Hard, tra molti altri ruoli celebri, è affetto da afasia. Questo è un disturbo devastante, che comporta la perdita di una funzione appresa in precedenza, caratterizzato principalmente dall’impossibilità sia di articolare parole che di comprenderle.

La famiglia ha rilasciato un comunicato in merito alle sue condizioni, svelando purtroppo come lo stato di salute dell’attore sia più grave di quanto si pensasse. Una nuova diagnosi ha lasciato tutti senza parole.

Bruce Willis soffre di demenza: le condizioni

Attraverso il profilo ufficiale della moglie di Bruce Willis, Emma Heming Willis, è stato pubblicato il comunicato della famiglia dell’attore, che ha voluto calorosamente ringraziare tutti i fan che hanno condiviso il proprio amore per l’interprete negli ultimi drammatici 10 mesi.

Considerando la grande attenzione e l’effetto benefico di tale supporto per l’interprete, i suoi cari hanno deciso di rendere pubblico un aggiornamento: “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite. Oggi abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale”.

Una nuova notizia difficile da digerire, dal momento che le difficoltà comunicative, come spiegato da Emma Heming Willis, sono soltanto parte dei sintomi della malattia che sarà costretto a fronteggiare. Un grande dolore, ha spiegato, ma è importante e, al tempo stesso, un sollievo, poter avere la certezza di una diagnosi.

Bruce Willis: cos’è la demenza frontotemporale

Un lungo comunicato che scende nei dettagli della malattia di Bruce Willis, nota anche come FTD, al fine di diffondere informazioni importanti dal punto di vista medico, per aiutare altri.

Si tratta della forma più comune di demenza, si legge nel comunicato, ma la diagnosi richiede anni e quindi la malattia potrebbe essere anche più diffusa di quanto pensiamo.

“Bruce ha sempre creduto nell’uso della propria voce per riuscire ad aiutare gli altri, sensibilizzando l’opinione pubblica in merito a questioni importanti. Sappiamo che, se potesse oggi, vorrebbe portare l’attenzione generale su chi soffre di questa malattia debilitante e le loro famiglie”.

Quando si parla di demenza frontotemporale si fa riferimento a una condizione che colpisce generalmente la sezione frontale e laterale del cervello umano. Ciò comporta delle anomalie di comportamento, che vanno oltre le capacità comunicative. Nel futuro di Bruce Willis potrebbero dunque esservi problematiche legate alla personalità e al movimento.

La famiglia dell’attore ha voluto seguire il suo esempio, sfruttando questa dolorosa storia privata per gettare luce su una condizione sconosciuta a molti, nella speranza di offrire aiuto a chi ne ha bisogno.

“Bruce ha sempre saputo trovare gioia nella vita e ha aiutato tutti i suoi cari a fare lo stesso. Vuol dire molto vedere che è riuscito a trasmettere tutto ciò e per questo ci siamo commossi dinanzi all’amore che tutti avete condiviso per il nostro marito, padre e amico in questo periodo difficile. La vostra compassione e il vostro rispetto ci permettono di aiutarlo a vivere una vita piena, il più possibile”.