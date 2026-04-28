Bernardo Corradi, chi è il marito di Elena Santarelli

Ex calciatore, Bernardo Corradi è il marito di Elena Santarelli: una lunga storia d’amore, due figli e le sfide affrontate insieme

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Getty Images Elena Santarelli e Bernardo Corradi

C’è chi lo ricorda per i gol in Serie A, chi per la maglia azzurra e chi, più semplicemente, per essere l’uomo accanto a Elena Santarelli da quasi vent’anni. Bernardo Corradi, ex attaccante elegante e riservato, è molto più di “il marito di”: una carriera importante nel calcio italiano e internazionale, una famiglia costruita lontano dai riflettori e una storia d’amore che, nel mondo dello spettacolo, ha il sapore raro della solidità.

Chi è Bernardo Corradi

Nato a Siena il 30 marzo 1976, Corradi è cresciuto calcisticamente tra i campi della Toscana prima di affermarsi nel professionismo. Dopo gli inizi nelle serie minori, è arrivato il salto importante con il trasferimento al Chievo Verona, squadra con cui è riuscito a mettersi in luce grazie alle sue qualità fisiche e alla capacità di sacrificarsi per la squadra.

A fare la differenza, però, è stata la chiamata della Lazio, dove si è imposto come uno degli attaccanti più affidabili del campionato. Le sue stagioni in biancoceleste gli hanno valso anche la convocazione nella Nazionale italiana di calcio, con cui ha partecipato agli Europei del 2004 in Portogallo.

Nel corso degli anni ha vestito inoltre le maglie di Valencia CF, Manchester City F.C., Parma Calcio 1913 e Udinese Calcio, costruendo un percorso internazionale che gli ha permesso di confrontarsi con campionati e realtà diverse.

Il nuovo lavoro di Bernardo Corradi

Conclusa la carriera da calciatore, Bernardo Corradi non ha abbandonato il mondo del pallone. Ha infatti intrapreso un percorso tecnico.

Il passaggio dalla carriera in campo a quella in panchina è avvenuto in modo naturale, confermando la volontà di restare legato a un ambiente che ha rappresentato gran parte della sua vita. Il suo profilo professionale si è così trasformato, mantenendo però quella stessa immagine di serietà e sobrietà che lo ha sempre contraddistinto.

Dal luglio 2025 Bernardo fa parte dello staff tecnico del Milan, come collaboratore di Massimiliano Allegri. L’ex attaccante ha così lasciato il ruolo di commissario tecnico dell’Italia Under 20, incarico che aveva ricoperto negli ultimi anni, per iniziare una nuova esperienza in uno dei club più prestigiosi del calcio italiano.

Nel suo curriculum non mancano però le esperienze televisive: nel 2015 e 2016 è stato opinionista sportivo dei canali Mediaset mentre nel 2017 è stato, in coppia con Stefano De Martino, uno dei mentori di Selfie-Le cose cambiano di Simona Ventura.

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La vita privata con Elena Santarelli

Oltre al calcio, a segnare la vita di Bernardo Corradi è stata anche la relazione con Elena Santarelli.

I due si sono conosciuti nel 2006 in discoteca: lui l’ha cercata subito, ma lei in quel momento era impegnata sentimentalmente. Solo più tardi, finita quella relazione, Elena ha deciso di ricontattarlo. E da allora non si sono più lasciati, diventando una delle coppie più seguite e apprezzate dal pubblico.

Il matrimonio è arrivato il 2 giugno 2014, celebrato dopo anni di amore e con il loro primo figlio già presente nella loro vita. Un sì importante, che nel tempo è diventato ancora più forte. Nel 2024 la coppia ha festeggiato i dieci anni di nozze con una grande festa a Roma, circondata da amici, familiari e tanti volti noti.

“Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”, ha confessato Elena Santarelli a Belve.

Sempre nel programma di Francesca Fagnani ha ammesso: “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.

IPA

I figli, la malattia di Giacomo e la forza della famiglia

Dall’unione tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono nati due figli: Giacomo (2009) e Greta Lucia (2016). Ed è proprio attorno alla famiglia che si è consolidato il legame più profondo della coppia.

Negli anni più difficili, Bernardo è stato il punto fermo di Elena soprattutto durante la malattia del primogenito Giacomo, a cui nel 2017 è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Un periodo durissimo che la showgirl ha raccontato più volte pubblicamente, sottolineando quanto il marito sia stato fondamentale.

“Mi sono salvata più volte grazie a te”, ha scritto Elena parlando di lui, riconoscendogli non solo il ruolo di compagno, ma quello di sostegno assoluto nei momenti più delicati.

Anche Corradi, in diverse interviste, ha sempre parlato con grande stima della moglie, spiegando di aver scelto Elena come madre dei suoi figli per ciò che aveva visto in lei oltre l’aspetto estetico: forza, sensibilità e autenticità.

Una coppia che ha attraversato il dolore senza trasformarlo in spettacolo, mantenendo sempre una forte protezione nei confronti dei figli e una discrezione rara nel mondo dello showbiz.