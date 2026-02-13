Elena Santarelli: “Mia mamma ha avuto un infarto”. Come sta: il messaggio su Instagram

Getty Images Elena Santarelli

Elena Santarelli ha pubblicato una stories su Instagram dove ha parlato dell’infarto avuto dall’amata mamma Patrizia, soccorsa in tempo e portata in ospedale: dopo qualche giorno in terapia intensiva, ora la donna è ricoverata in cardiologia. “Finalmente possiamo respirare meglio, mammina”, queste le parole della Santarelli sui social.

Elena Santarelli, la mamma ha avuto un infarto: come sta

Sono state ore di profonda apprensione quelle vissute da Elena Santarelli. La conduttrice e showgirl è tornata sui social dopo qualche giorno di assenza, pubblicando un’immagine carica di tenerezza nelle sue stories: un malore improvviso ha colpito la madre, Patrizia Righetti. Tutto è successo martedì. L’infarto, poi la corsa in ospedale: è stato papà Enrico a soccorrere immediatamente la moglie, portandola d’urgenza al Santa Maria Goretti di Latina. Sono stati giorni lunghi, passati in terapia intensiva sotto il controllo costante dei medici. Ore di attesa per la Santarelli, che è rimasta in silenzio, lontana dai social, per restare accanto alla sua famiglia in questo momento così delicato.

Ora è finalmente giunta una svolta positiva. Con il trasferimento in cardiologia, il pericolo più grande è stato scongiurato e il sorriso è tornato sul volto della Santarelli, che nella foto pubblicata abbraccia con forza la sua “nonna Patty”. “Finalmente possiamo respirare meglio mammina”, ha scritto la Santarelli su Instagram. “Martedì la mia mamma ha avuto un infarto, papà l’ha prontamente portata in ospedale a Latina. Si è fatta qualche giorno di terapia intensiva e ora l’hanno spostata in cardiologia”.

Il ringraziamento ai medici e la forza della famiglia

Oltre alla gioia per il pericolo scampato, Elena Santarelli ha voluto dedicare un pensiero colmo di gratitudine a chi si è preso cura di sua madre. “Il reparto di cardiologia al Santa Maria Goretti è eccellente, tutti”, ha scritto nelle sue stories su Instagram. Il legame con la famiglia per Elena è tutto. Nata a Latina nel 1981, è cresciuta a Sermoneta tra i banchi del liceo classico, prima che la moda e la TV la portassero lontano. Eppure il rapporto con mamma Patrizia e papà Enrico è rimasto quello di sempre: viscerale e autentico.

Enrico è un ex operaio, mentre Patrizia è la sorella di Ubaldo Righetti, volto noto del calcio (ha giocato nella Roma e nel Lecce). Nonostante il successo e la vita a fianco di Bernardo Corradi, Elena è sempre stata vicina alla sua famiglia unita, che oggi si stringe attorno a “Nonna Patty” per superare lo spavento.

Nel 2020, in occasione della “Giornata nazionale degli abbracci”, Elena Santarelli aveva anche condiviso uno scatto meraviglioso insieme alla mamma Patrizia. “Un abbraccio, per me, colma parole non dette e riscalda, specialmente nei momenti difficili”. Solo uno dei tanti omaggi alla mamma, la sua eroina: “Sono grata per tante cose, ma tante che non basterebbe un post per elencarle. Una fra queste, la mia Mamma. Mamma Patrizia, Nonna Patty”. A lei è sempre andato il suo ringraziamento più grande, perché si prende cura dei suoi figli quando si trova lontana da casa per lavoro.