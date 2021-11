Elena Santarelli, la dedica alla mamma Patty è un omaggio a tutti i nonni

Elena Santarelli compie 40 anni e dimostra che l’età è solo un numero

Elena Santarelli ci ha regalato un piccolo momento di quotidianità strappato alla sua vita privata, un’istantanea dolcissima del legame unico e speciale che sua figlia Greta condivide con la nonna Patty. La showgirl non potrebbe esserne più orgogliosa, ed è ovviamente grata del ruolo che sua mamma ha nella vita dei nipoti. Nelle sue parole, possiamo leggere un bellissimo omaggio a tutti i nonni.

Elena Santarelli, la dedica alla mamma

Patrizia, alias mamma Patty. O meglio, nonna Patty: è lei che accudisce con tanto amore la piccola Greta, secondogenita di Elena Santarelli. La donna stravede per la sua nipotina, e il loro è un amore puro, di quelli che varcano ogni confine. La (tenerissima) testimonianza della showgirl, che ha voluto condividere la sua splendida dedica per la mamma, racchiude in poche righe il profondo significato del ruolo dei nonni nella vita dei più piccini. E non solo.

L’occasione per affrontare l’argomento arriva assieme ad una foto che, probabilmente, scatena in tutti noi i più dolci ricordi dell’infanzia. La piccola Greta, con le mani in pasta (letteralmente!), si diverte in cucina assieme alla nonna: chi ha avuto la fortuna di vivere momenti così speciali, sa bene quanto tutto ciò sia prezioso. È per questo che la Santarelli ha deciso di spendere parole bellissime per sua mamma, in un omaggio che non possiamo che condividere.

“Sono grata per tante cose, ma tante che non basterebbe un post per elencarle. (ieri mi arriva questa foto su WhatsApp e mi commuovo). Una fra queste, la mia Mamma. Mamma Patrizia, Nonna Patty” – ha scritto Elena sul suo profilo Instagram – “Io non potrei avere questa libertà di assentarmi da casa senza il suo aiuto e senza la sua presenza in casa con i miei figli. Greta è fortunata perché questi momenti rimarranno per sempre fra i suoi ricordi più belli, imparare a fare le fettuccine da Nonna Patty. I miei figli hanno dei nonni meravigliosi”.

Elena Santarelli, un omaggio ai nonni

Il pensiero vola a tutti i nonni, persone speciali che accompagnano i loro nipotini nella vita, tenendoli per mano nei momenti felici e anche in quelli bui. Il loro amore ha un valore inestimabile, è un faro che illumina la strada ai più piccini, seguendo passo passo la loro crescita. Ma i nonni sono anche una preziosissima risorsa per le mamme e i papà: basti pensare a quante volte, solo grazie ai loro sacrifici, si riesce a far quadrare i conti in famiglia. Perché avere figli a volte diventa un lusso, e per poter tornare a lavorare anche dopo la maternità c’è bisogno di un aiuto.

In questo caso, Elena Santarelli è stata davvero fortunata: ha sempre potuto contare sull’appoggio dei suoi genitori, soprattutto nel periodo più difficile della sua vita. Negli anni scorsi ha infatti dovuto affrontare l’ostacolo più drammatico per un genitore, la malattia di suo figlio Giacomo. Per mesi gli è stato vicino, accompagnandolo dentro e fuori gli ospedali. E la piccola Greta ha trovato un porto sicuro tra le braccia dei suoi nonni, che hanno egregiamente sostituito mamma e papà quando questi erano alle prese con quel nemico silenzioso che aveva messo a rischio la vita del loro primogenito.