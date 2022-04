Bruce Willis ed Emma Heming tornano su Instagram dopo il ritiro dalle scene

Dopo la notizia più dura Bruce Willis ed Emma Heming tornano insieme su Instagram per due scatti dolcissimi. È passata più di una settimana dalla notizia del ritiro dalle scene dell’attore, a causa dell’afasia, una malattia che ha “compromesso le sue abilità cognitive” come aveva spiegato la famiglia in una nota diffusa attraverso i social.

Un momento profondamente difficile per Willis e i suoi cari, che si sono stretti intorno a lui con grande amore. E le foto pubblicate dalla moglie Emma Heming su Instagram raccontano di un legame bellissimo.

Bruce Willis ed Emma Heming tornano su Instagram, le foto insieme

Due scatti che li ritraggono in mezzo alla natura, da cui traspare complicità e amore. Bruce Willis ed Emma Heming tornano su Instagram per alcune foto in cui si mostrano assieme. A immortalare questi momenti preziosi la figlia della coppia Mabel Ray di 10 anni: “Mamma e papà nel loro habitat preferito” recita la didascalia e, nelle immagini pubblicate sul profilo Instagram di Emma Heming, si vedono marito e moglie seduti immersi nel verde, sui loro volti sorrisi compici e sguardi che sono più potenti di qualsiasi parola.

I due sono sposati dal 2009 e, proprio di recente, la coppia ha festeggiato 13 anni di matrimonio. In quella occasione l’ex modella ha condiviso uno scatto delle nozze in cui li si vede visibilmente commossi ed emozionati. Con un pizzico di ironia aveva scritto a corredo della foto: “13 anni fa, quei discorsi di nozze ci hanno davvero mandato oltre il limite. Divertiti”.

Il loro legame è molto bello, del resto Bruce Willis ha un ottimo rapporto anche con la ex moglie Demi Moore e con tutte le figlie. Affetti che, in occasione del difficile annuncio della malattia, sono emersi in tutta la loro potenza.

Bruce Willis, l’annuncio del ritiro dalle scene

Le voci che qualcosa non andasse giravano già da qualche tempo, ma la conferma che si trattava di verità e non di semplici rumors è arrivata il 30 marzo con un comunicato congiunto di tutti gli affetti di Bruce Willis.

Attraverso Instagram, infatti, e condividendo una foto dell’attore hanno scritto: “Con gli incredibili sostenitori di Bruce volevamo condividere, come famiglia, che il nostro amato ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive”, si legge nella caption della foto.

“Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si allontanerà dalla carriera che ha significato tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia – hanno spiegato, per poi aggiungere – Volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui”.

Poi hanno concluso: “Come dice sempre Bruce, “Vivilo” e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo”. A firmare il comunicato tutte le donne della vita di Bruce Willis: la moglie Emma Heming, la sua ex moglie Demi Moore e i suoi cinque figli, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn.

Una notizia che ha colpito al cuore il mondo del cinema e i tantissimi fan dell’attore, che ha incantanto il pubblico e lo ha intrattenuto nelle numerose pellicole che lo hanno visto recitare nel corso della sua lunga e proficua carriera.

Ora le foto con la moglie Emma Heming, in cui li si può vedere assieme sereni e innamorati nel mezzo della natura, è quasi un regalo per tutte le persone che attendavano notizie sull’attore.