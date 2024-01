Fonte: IPA Bruce Willis

L’amore di un padre sempre e comunque, nonostante la malattia che ha cambiato tutto e il poco tempo a disposizione. Questo traspare dall’ultimo scatto di Bruce Willis apparso sui social network: a diffonderlo la figlia Scout, nata 32 anni fa dal matrimonio tra l’attore e la collega Demi Moore. La ragazza ha condiviso sul suo account Instagram alcune foto e video del 2023 appena trascorso. Tra le varie immagini anche quella insieme al divo di Hollywood, che ha indubbiamente lasciato il segno.

La tenera e commovente foto di Bruce Willis malato con la figlia

Nella foto condivisa sul suo account, Scout riposa sul petto di suo padre. Bruce Willis, a torso nudo, mette le mani sulla testa della figlia, che lo guarda con occhi amorevoli e si lascia andare ad un cenno di sorriso. Impossibile non notare alcuni dei tatuaggi dell’attore, tra cui i nomi delle sue figlie più piccole – Mabel ed Evelyn di 11 e 9 anni – avute dalla moglie Emma Heming, l’ex modella conosciuta nel 2007.

Oltre a Scout, Bruce ha avuto dall’ex moglie Demi Moore altre due eredi: Rumer e Tallulah. Lo scorso novembre, sempre tra le storie di Instagram, Scout aveva mostrato una breve clip in cui tendeva la mano del padre che l’aveva riconosciuta al di là dello sguardo smarrito. “Ragazzo mio”, aveva scritto emozionata la ragazza, da sempre molto legata a Bruce.

Come sta oggi Bruce Willis: peggiorano le condizioni di salute

A un anno dall’annuncio della malattia, le condizioni di salute di Bruce Willis sono peggiorate. “Bruce ha giorni buoni e giorni brutti – ha spifferato di recente una fonte a US Weekly – ma negli ultimi due mesi ci sono stati molti più giorni brutti che buoni. Questa esperienza ha unito ancora di più tutta la famiglia. Nessuno sa quanto tempo resta a Bruce, quindi si godono ogni singolo momento in sua compagnia”. Un altro insider ha invece spiegato: “Quando a Bruce è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, tutti i suoi famigliari si sono riuniti attorno a lui per mantenere intatto il suo ricordo della famiglia e ricordargli costantemente che lo amano. Tutto ruota attorno a lui”.

Ad oggi Bruce Willis non può più comunicare verbalmente con nessuno a causa della progressione della demenza frontotemporale, che gli è stata diagnosticata nel 2023. “Bruce riceve assistenza 24 ore su 24 ma almeno un membro della famiglia è sempre con lui”, hanno assicurato fonti vicine alla famiglia Willis.

La moglie di Bruce Willis, Emma Heming, ha ringraziato pubblicamente “tutti coloro che nell’ultimo anno abbiamo avuto nella nostra vita, su cui possiamo fare affidamento e di cui possiamo fidarci. Ho la fortuna di avere una cerchia ristretta di persone che non offrono un modo per risolvere il problema ma ascoltano semplicemente. Questo aiuta moltissimo. Ricevo innumerevoli messaggi di amore e sostegno perché Bruce è così amato”. La coppia è ormai legata da ben sedici anni.

Che cos’è la demenza frontotemporale, la malattia di cui soffre Bruce Willis

Con il termine demenza frontotemporale si intende un gruppo di disturbi cerebrali che colpiscono principalmente il lobo frontale e temporale del cervello. Aree associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio. Al momento non ci sono cure per questa patologia di cui soffre Bruce Willis: sono disponibili solo trattamenti che aiutano a controllare i disturbi.