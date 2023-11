Fonte: Getty Images Bruce Willis e Demi Moore

Peggiorano ancora le condizioni di salute di Bruce Willis: l’attore americano, affetto da demenza frontotemporale, in una recente visita non avrebbe riconosciuto l’ex moglie Demi Moore. Pare che l’attrice, tra le persone più vicine a Willis in questo difficile momento della sua vita, abbia sofferto moltissimo per lo stato dell’ex marito, tanto da rimanerne “devastata”.

Bruce Willis non riconosce più Demi Moore: la disperazione dell’attrice

Nessuna buona notizia per Bruce Willis, le cui condizioni di salute continuano irrimediabilmente a peggiorare. Da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale per l’amato attore hollywoodiano e la sua famiglia è sempre più difficile andare avanti.

Secondo quanto rivelato da una fonte a Closer, l’artista non sarebbe più nemmeno in grado di riconoscere l’ex moglie Demi Moore, che gli ha fatto visita dopo un viaggio in Italia. I due sono stati sposati per 13 anni e sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che l’attrice è tra le persone più vicine a Bruce Willis in questa fase così complicata della sua vita.

“Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming. Ma non sapeva che l’ex marito fosse così peggiorato“, ha raccontato la fonte al giornale. L’attrice non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla famiglia dell’ex, ed è stata proprio lei la prima a diffondere via social la notizia della malattia dell’attore e il suo ritiro dalle scene.

Una condizione che Demi Moore non si aspettava, e che ha lasciato l’attrice nella disperazione: “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero, è devastata”. Purtroppo la demenza frontotemporale non lascia scampo, causando un progressivo deterioramento cognitivo, ma anche cambi di personalità e sbalzi d’umore.

“È complicato anche solo capire se Bruce sia cosciente della sua malattia“, aveva raccontato la moglie Emma qualche tempo fa. “È difficile per lui e per la famiglia. Io, le nostre ragazze e Bruce non facciamo eccezione. È davvero una malattia familiare, come dicono”.

Le condizioni di Bruce Willis peggiorano: il racconto dell’amico

Solo qualche settimana fa a dare notizie più accurate sullo stato di salute dell’attore era stato l’amico di lunga data Glenn Gordon Caron, che si era lasciato andare a delle confessioni che lasciavano poco spazio alla speranza.

In un’intervista a Page Six lo sceneggiatore aveva raccontato che Bruce sta perdendo la sua “gioia di vivere” e le sue “capacità linguistiche” a causa del declino dovuto alla demenza. “Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti”, ha dichiarato Caron nell’intervista. “Non parla quasi più. E lui che era un lettore vorace – non voleva che nessuno lo sapesse – adesso non legge più“. E ha aggiunto: “Quando sei con lui sai che è ancora Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata“.

Glenn in questi mesi ha cercato di stare vicino all’amico e sostenere la sua famiglia con visite regolari: “La cosa che rende la sua malattia ancora più inaccettabile è che chiunque abbia mai trascorso del tempo con Bruce, sa che non c’era nessuno che avesse più gioia di vivere di lui”. Bruce “adorava svegliarsi ogni mattina e cercare di vivere la vita al massimo”, ma ora vive come se “vedesse la vita attraverso una porta a zanzariera”.