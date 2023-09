Il dramma di Bruce Willis, la moglie: “Non so se è cosciente”

Fonte: IPA Il celebre attore Bruce Willis

Fin dalla sua diagnosi, cui è seguito il ritiro dalle scene, in maniera regolare il mondo si interroga sulle condizioni di Bruce Willis. Il celebre attore è circondato dai suoi affetti e appare sereno nei rari scatti pubblicati sui social ufficiali o dai giornali.

In occasione della Settimana Mondiale della Sensibilizzazione della Demenza Frontotemporale, sua moglie Emma Heming ha parlato della malattia che ha cambiato la vita di suo marito tanto quanto quella di tutta la famiglia.

Come sta Bruce Willis

Molto toccante l’intervista di Emma Heming al Today Show. La donna, 45 anni, ha parlato ampiamente delle condizioni di suo marito Bruce Willis, 68 anni, sottolineando le lezioni di vita che ancora riesce a impartire a tutti i suoi cari. Al tempo stesso, però, ha messo in evidenza quanto rappresenti una sfida per tutti loro questa patologia.

Nel 2022 il celebre attore ha ricevuto una diagnosi di afasia. Si tratta di una sindrome neurologica che agisce sulla capacità di linguaggio, col tempo del tutto compromessa. La situazione è però peggiorata col passare del tempo. Si tratta ora di una condizione di demenza frontotemporale. Una situazione del tutto differente, considerando la gravità dei sintomi. Viene colpito il lobo frontale del cervello, provocando un costante deterioramento del comportamento del soggetto, così come un logorio della personalità e delle capacità linguistiche.

Parlando delle condizioni suo marito, Heming ha spiegato con sofferenza: “È difficile anche solo capire se Bruce sia cosciente della sua malattia”. Un dolore quotidiano ma, ha ribadito, era importante capire finalmente cosa stesse succedendo. Soltanto in questo modo, infatti, la famiglia è stata in grado di accettare la situazione per ciò che è: “Non lo rende meno doloroso ma mostrare accettazione per ciò che sta succedendo a Bruce rende le cose un po’ più facili”.

L’amore della famiglia

I fan si chiedono inevitabilmente quali siano le condizioni di Bruce Willis. La verità però è che questa malattia degenerativa ha travolto la sua intera famiglia. Sua moglie Emma Heming ha però parlato del loro vivere quotidiano e di come ci sia tanto da apprezzare e di cui godere.

Ha infatti definito suo marito un “dono che si rinnova ogni giorno“. Anche nel dolore, infatti, è stato in grado di trasmettere messaggi importanti ai suoi cari, di “amore, pazienza e resilienza”. Ciò non vuol dire, ovviamente, che riuscire a fronteggiare tutto questo sia facile, anzi.

Viene definita una malattia familiare, ha spiegato la donna, ed è proprio così, dice. A soffrire è la persona che ha subito la diagnosi, ovviamente, anche se in questo caso è molto difficile comprendere fino a che punto arrivi la consapevolezza di Willis. Non possono però che provare un dolore immenso anche tutti coloro che lo amano profondamente.

“È difficile per lui e per la famiglia. Io, le nostre ragazze e Bruce non facciamo eccezione. È davvero una malattia familiare, come dicono”. Fa male inoltre pensare che dall’altra parte ci sia una persona che va sparendo dentro il proprio corpo, forse incapace di comprendere realmente lo stato della propria stessa condizione.