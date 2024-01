Fonte: IPA Demi Moore, sensuale grazie alle trasparenze e bon ton

Bellissima, elegante e sensuale: Demi Moore ha sfoggiato un look strepitoso (e da copiare), segni particolari trasparenze e senualità, ma con uno stile decisamente bon ton.

L’attrice ha 61 anni, è divina e non perde occasione per dimostrarlo: che sia in occasione di un’uscita pubblica, proprio come in questo caso, o di qualche scatto condiviso su Instagram, ciò che è emerge è un fascino senza tempo.

Ma anche lezioni di stile importanti, come quella che non esiste l’età giusta per il capo giusto, ma basta saperlo indossare con classe e naturalezza. Per cui il look indossato da Demi può essere sfoggiato in ogni momento della vita e va copiato. Per essere – sì – sexy, grazie a un gioco di vedo e non vedo, ma anche estremamente chic.

Demi Moore, il look che mescola sensualità ed eleganza in un mix perfetto

Regina di stile e di bellezza: Demi Moore è sempre una visione che lascia senza fiato. Che sia per un’uscita pubblica o per una giornata in spiaggia, che sfoggi un abito da sogno o un bikini, il risultato è sempre lo stesso.

E a 61 ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che possiamo osare, che possiamo sentirci bene con noi stesse in ogni look che indossiamo a patto che sappia raccontarci. Come quello che la diva ha indossato nell’ultima uscita pubblica e che è stato condiviso con un video sul suo profilo e su quello del suo stylist.

Demi indossa un mini-dress nero, impreziosito da un “ritaglio” di camicia bianca che compre il petto. Il resto dell’abito è composto da una stoffa impalpabile e che gioca sulle trasparenze, lasciando che la pelle dell’attrice faccia capolino. Si intravedono, così, il reggiseno (tono su tono) e delle sensualissime calze autoreggenti. A completare il tutto i polsini e delle scarpe con il tacco nere, in vernice.

Il punto vita è stato evidenziato da una cintura, mentre l’attrice tra le mani tiene una borsetta. Sempre in vernice. I gioielli illuminano il suo viso, truccato con un make – up leggero che mette in evidenza il suo sguardo profondo. Un look a copiare per essere di classe e molto femminili.

Tocco unico la chioma: i capelli di Demi Moore sono bellissimi e dall’effetto glow assicurato. Completano il look alla perfezione, anche perché lei li tiene lunghi fino alla fine della schiena ed extra lisci.

Demi Moore, i look più sensuali (capelli compresi)

Si può essere belle da togliere il fiato senza dover per forza mostrare, Demi Moore lo sa bene e nel corso della sua lunga carriera ha mostrato di saper essere sensuale con i look più diversi.

Come quello pubblicato da lei stessa su Instagram, in cui si mostra con un bikini animalier: bellissima ed elegante, senza essere esagerata. Come dimenticarla, poi, negli anni Novanta quando la sua chioma iconica era cortissima: il taglio sfoggiato dall’attrice aveva fatto scuola (e la storia). Così come i suoi outfit perfettamente in linea con la moda dell’epoca. Ovviamente anche allora era sexy e meravigliosa. Così come lo era con il taglio, ancora più esagerato, che aveva sfoggiato per Soldato Jane che l’ha vista recitare con i capelli completamente rasati.

Da diversi anni Demi sfoggia i capelli lunghissimi, neri e lucidi. E anche l’eleganza è rimasta immutata: anche senza trucco dimostra di essere divina e sensuale.

A riprova che la cosa che ci rende più belle di tutte è la sicurezza in noi stesse e la fiducia che abbiamo nel nostro fascino e nei nostri punti di forza. A qualsiasi età.