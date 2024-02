Demi Moore, icona di stile e bellezza a 61 anni: i look imperdibili

Demi Moore, a 61 anni è regina di stile e bellezza: come lei nessuna. I suoi look fanno tendenza. Come l’immancabile chihuahua Pilaf

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

Demi Moore, come lei nessuna. L’attrice classe 1962 (62 anni a novembre 2024), dopo aver trascorso negli anni 2000 un periodo travagliato della sua vita, tra relazioni infelici e dipendenze di vario genere, è stata capace di risorgere, come un’ Araba fenice, all’alba dei 50 anni, più bella e forte di prima.

Se ad Hollywood, solitamente, la parabola varcati gli anta è quasi sempre discendente – anche se negli ultimi tempi si sta lavorando per migliorare le cose – Demi Moore ha ribaltato gli schemi, e dimostrato davvero, senza abuso di chirurgia estetica o look eccessivamente provocanti per attirare l’attenzione ( vero, Heidi Klum?), che l’età può essere un mero numero sulla carta d’identità. E si possa essere incredibilmente belle, eleganti e affascinanti anche dopo i 60.

Nelle ultime settimane, Demi è stata paparazzata in più occasioni, a New York, per la premiere di alcuni film e allo show dell’amica Drew Barrymore, con look impeccabili, icona di stile e bellezza. Insieme all’immancabile chihuahua Pilaf, diventata subito, come la sua padrona, la più nominata e fotografata sui tabloid.

I 4 look più belli delle ultime settimane:

1) Demi Moore e Pilaf al “Late Show With Stephen Colbert”

Demi arriva con la sua cagnolina al Late Show With Stephen Colbert all’Ed Sullivan Theatre di New York il 31 gennaio 2024. Meravigliosa in completo black, gonna mini e giacca con inserti nude, e le meravigliose gambe avvolte da un semplice collant velato.

Fonte: Getty Images

1) Demi Moore e Pilaf a Good Morning America

30 gennaio, New York: maxi giacca marrone, gonna di pelle nera e stivali bianchi. Scritto così potrebbe subito far pensare a un papocchio, ma su di lei appare perfetto.

Fonte: Getty Images

2) Demi Moore e Pilaf al “Drew Barrymore show”

24 gennaio, New York: completo giacca e gonna lunga a quadri, pull nero e sandali a punta. Divina

Fonte: Getty Images

3) Demi Moore e Pilaf a passeggio per New York

23 gennaio: look bianco nero composto da eco-pelliccia black, mini bianca con inserto nero, golfino nero e décolleté bianche. Pilaf sempre nella sua fascia

Fonte: Getty Images