Demi Moore icona di stile, il look estivo è total white: il dettaglio da imitare

Demi Moore, iconica per il suo stile senza tempo, ha sorpreso tutti con un elegante look total white

Fonte: IPA Demi Moore

Demi Moore, una delle icone di stile più amate di Hollywood, continua a sorprendere con la sua eleganza senza tempo e il suo inconfondibile senso della moda. Recentemente, l’attrice ha fatto una comparsa a sorpresa al TriBeCa Film Festival, sfoggiando un look total white che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma cosa rende questo outfit così speciale e perché dovremmo prenderlo come fonte di ispirazione per i nostri look estivi? Scopriamolo insieme.

Il look total white di Demi Moore

Demi Moore ha scelto di indossare un completo in denim bianco Schiaparelli facente parte della collezione Primavera/ Estate 2024 che combinava perfettamente eleganza e semplicità. La camicia smanicata, decorata con rivetti e bottoni dorati, presentava un colletto che aggiungeva un tocco di raffinatezza. I pantaloni a gamba larga abbinati creavano una silhouette slanciata e moderna, perfetta per un evento importante come il TriBeCa Film Festival.

Oltre al completo in denim, il dettaglio che ha reso l’outfit di Demi Moore davvero unico sono state le scarpe. L’attrice ha optato per un paio di sneakers Schiaparelli Trompe L’Oeil con punte dorate, un elemento che ha aggiunto un tocco di originalità e lusso al look. Queste scarpe non solo hanno completato l’outfit in modo impeccabile, ma hanno anche dimostrato come un accessorio audace possa trasformare un look semplice in qualcosa di straordinario.

I capelli e il make-up: veri protagonisti dell’outfit

Un altro elemento fondamentale del look di Demi Moore è stata la scelta dei capelli e del make-up. La sua chioma lunga e ondulata, con un effetto beach waves, ha conferito un’aria fresca e naturale, perfetta per l’estate. Il make-up semplice ma luminoso ha messo in risalto il suo sorriso radioso, mantenendo il focus sull’outfit senza risultare troppo elaborato.

Il look total white di Demi Moore è perfetto per l’estate grazie alla sua freschezza e versatilità. Il bianco, infatti, è un colore che riflette la luce e dona un aspetto pulito e sofisticato, ideale per qualsiasi occasione. Inoltre, i dettagli dorati e le scarpe originali dimostrano come sia possibile giocare con gli accessori per personalizzare e rendere unico anche l’outfit più semplice.

Il “TriBeCa Film Festival“

Durante l’evento, Demi, reduce dal successo di Cannes 2024, ha incontrato i co-protagonisti di St. Elmo’s Fire, Ally Sheedy, Jon Cryer e Andrew McCarthy, che ha diretto il documentario BRATS. Il documentario esplora l’eredità del Brat Pack, un gruppo di giovani attori degli anni ’80, e il suo impatto su Hollywood. Andrew McCarthy ha parlato delle conseguenze professionali del termine, mentre Rob Lowe ha riflettuto su come il Brat Pack abbia cambiato l’intrattenimento. David Blum, autore dell’articolo originale, ha espresso rammarico per come ha influenzato le relazioni del gruppo.

Oltre a Demi Moore al Tribeca Festival 2024 gli occhi erano puntati tutti su un’altra diva della moda. Stiamo parlando di Diane von Furstenberg. Il documentario Diane von Furstenberg: Woman in Charge ha debuttato al festival, offrendo un ritratto divertente della celebre stilista, narrando la sua storia dall’infanzia ad oggi. In un periodo in cui l’uguaglianza di genere e le questioni femminili sono al centro dell’attenzione, la vita di von Furstenberg rappresenta empowerment, resilienza, imprenditorialità e stile.

Il progetto, che ha richiesto anni di preparazione, inizialmente doveva trattare di diverse donne influenti, ma alla fine si è focalizzato esclusivamente sulla vita della designer. Durante una conferenza stampa a New York, von Furstenberg ha raccontato come lei e la co-regista Obaid-Chinoy avessero proposto un progetto più ampio, ma le produzioni erano interessate solo alla storia personale della stilista settantasettenne.