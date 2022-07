Demi Moore seduce in bianco su Instagram: a 59 anni in costume è una visione

British Fashion Awards: look incredibili sul red carpet (e brilla Demi)

Demi Moore sull’età ha le idee chiare. Oltre a portare benissimo la sua (59 anni di bellezza senza tempo), si batte anche per la libertà di essere e apparire come più si vuole. E c’è da dire che lei è una visione: su Instagram seduce con un costume bianco e con una freschezza invidiabile.

Demi Moore, il post in costume a 59 anni su Instagram

Il corpo potrebbe essere quello di una ragazzina: tonico e in formissima. Tanto da potersi permettere di sfoggiare un costume intero bianco, scollatissimo e sensuale.

Gli scatti sono stati realizzati all’interno di una piscina in occasione del lancio della sua nuova linea di costumi, bikini e interi, di cui in questi giorni ha pubblicato diverse immagini.

Il risultato è pazzesco: Demi Moore non sembra essere una donna in procinto i festeggiare i suoi sessant’anni (li compirà l’11 novembre), ma ancora una giovanissima attrice. Testimonianza che l’età è solo un numero e che quello che conta è come ci si sente e la si porta.

E su questo aspetto Demi Moore, che ha raccolto una nuova sfida a quasi 60 anni, ha le idee chiare come ha raccontato in un’intervista recente rilasciata a People.

Demi Moore, l’elogio dell’età

Le donne dopo una certa età devono tagliare i capelli? Secondo Demi Moore assolutamente no. Lo ha detto chiaro e tondo a People, mettendo un punto a quello che è un concetto del passato che sembra ancora fare presa su qualcuno.

“Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano, non dovrebbero avere i capelli lunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso – ha spiegato -. Ma chi lo dice? Per me, beh, se possono crescere e stanno bene, allora perché non dovremmo averli lunghi? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o giustificazione reale”.

E lei i capelli ormai da anni li porta lunghissimi, una folta chioma corvino liscissima. Ma in passato li ha sfoggiati per diverso tempo molto corti e addirittura rasati – per esigenze di scena – nel film Il soldato Jane.

Demi Moore e le altre, le più belle over che non pensano all’età

Se è vero che l’età è solo un numero, sono in tante le star del mondo dello spettacolo che hanno dimostrato di sentirsi a proprio agio con il tempo che passa. Oltre a Demi Moore, che in costume sembra aver fermato gli anni ed essere rimasta come all’inizio della sua carriera, c’è Sharon Stone. L’attrice su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in topless. “Imperfetta con gratitudine in un giorno perfetto”, ha scritto a corredo dell’immagine. Ma è semplicemente divina.

Sempre di recente anche Alba Parietti ha mostrato se stessa senza filtri: bellissima e senza paura di farsi vedere com’è al naturale, senza trucco e senza l’uso delle varie applicazioni per migliorare le immagini.

Andie MacDowell ci ha insegnato, invece, ad apprezzare i capelli bianchi dimostrando che si può essere bellissime e sensuali, delle vere dive, anche con i ricci che virano in mille sfumature di grigio.

E l’insegnamento è evidente: non è l’età che conta ma come ci si sente.