Sharon Stone, topless a 64 anni su Instagram: “Imperfetta con gratitudine”

Fonte: IPA Cannes 2022, Sharon Stone seduce in rosso: a 64 anni è la più bella

Sharon Stone ha lasciato poco all’immaginazione dei suoi oltre 3 milioni di follower su Instagram condividendo la sua foto in topless. E a 64 anni è semplicemente magnifica.

Sharon Stone, il topless (im)perfetto

Sharon Stone ha trovato refrigerio dal caldo trascorrendo la giornata a bordo piscina e ne ha approfittato per farsi fotografare in topless, scatto che ha prontamente postato sul suo profilo Instagram, mandando letteralmente in visibilio i suoi fan. Lei scrive: “Imperfetta con gratitudine in un giorno perfetto”. Ma di imperfezione qui ce n’è ben poca.

Nell’immagine in questione l’attrice di Basic Instinct è ritratta in piedi, a bordo piscina. Indossa solo gli slip verdi leopardati di un bikini, mentre il seno è semi coperto da un telo a strisce bianche e menta. Per rendere il tutto più conturbante indossa alcune lunghe collane che esaltano il décolleté. A 64 anni il topless di Sharon è da invidia, la pancia piatta e le gambe toniche. I capelli biondo platino brillano al sole, mentre lei ride spensierata con lo sguardo, protetto dagli occhiali, rivolto al cielo.

Migliaia i complimenti per questa foto, anche per la sua carica di ironia e di spontaneità, proprie di una donna bellissima consapevole di sé e del suo corpo, anche quando si sono passati gli anta da tempo. Tra i commenti si legge un semplice: “Leggenda”, “La massima perfezione”, “Bellissima persona”. E ancora: “Sei meravigliosa, naturalmente bella, donne della tue età si sottopongono a un intervento chirurgico per apparire belle la metà di te ❤️”. “Veramente un’icona”, “Sto cercando di trovare l’imperfezione”, “Ci stai dando ancora tutto, non smettere”, “Ti adoro”, “Tu sei ancora perfetta”.

Qualcuno ringrazia Sharon perché vede in questa foto una lezione di vita: “Accettare i nostri corpi che invecchiano è difficile. Grazie per averci mostrato che siamo belli indipendentemente dalla nostra età o da ciò che la vita ha fatto al nostro corpo. Siamo ancora belli e fantastici”.

Sharon Stone mamma, quanti figli ha

Poco prima l’attrice aveva postato la foto sorridente di Roan, il figlio che ha adottato nel 2000 con l’ex marito, Phil Bronstein, dal quale ha divorziato solo 4 anni dopo nel 2004. Sharon ha adottato altri due figli, Laird Vonne nel 2005 e Quinn Kelly nel 2006.

In un’intervista di un paio di anni fa a InStyle dichiarò che il suo più grande successo è stato quello di diventare madre. “Sono orgogliosa di essere una mamma”. Ha anche raccontato come ha deciso di educarli e di sensibilizzarli nei confronti delle donne: “Racconto loro delle cose che ho passato o delle cose che mi hanno ferito in modo che capiscano il modo in cui il mondo può aggredire le donne, in modo che possano essere dei cavalieri tra gli uomini”.