Rumer Willis è mamma: la prima foto su Instagram e il nome (che emoziona)

Rumer Willis è diventata mamma per la prima volta: la figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha scelto Instagram per dare l’annuncio della nascita della sua bambina, la prima figlia avuta con Derek Richard Thomas. Dal nome alla foto, la Willis ha dato qualche dettaglio sulla nascita della bambina, e ha aggiunto: “Sei pura magia, più di quanto avessimo mai sognato”. L’arrivo della piccola porta una vera luce nella famiglia Willis, preoccupata da tempo per la salute di Bruce.

Rumer Willis è mamma: l’annuncio e la foto su Instagram

Enorme gioia in casa Willis: dopo gli ultimi mesi, trascorsi tra notizie non proprio confortanti sulla salute di Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, è nata la prima figlia di Rumer Willis. “Nata in casa, martedì 18 aprile”, ha specificato la neomamma nella didascalia su Instagram, il social scelto per dare il lieto annuncio. Ha anche condiviso la prima foto della bambina, svelando il nome.

La Willis aveva pubblicato l’annuncio della dolce attesa sempre su Instagram, quasi a sorpresa, mostrando il suo pancione: protagonista di alcune foto in bianco e nero, Demi Moore aveva sostenuto la figlia, ammettendo di stare per entrare nella sua “era da nonna”. La felicità di nonno Bruce è impossibile da spiegare a parole: da tempo, infatti, sperava nell’arrivo di un nipotino nella sua vita. E la piccola Louetta porterà anche il suo cognome.

Il nome scelto per la bambina

Louetta Isley Thomas Willis. Questo il nome scelto per la bambina da Rumer Willis e Derek Richard Thomas. In America – così come in Italia – è sempre più diffuso ormai il doppio cognome: il nome emoziona, anche perché Willis ha avuto cinque figlie. La stessa Rumer aveva confidato a People di essere felice di dare il via alla “prossima generazione della famiglia”.

La felicità dei nonni Bruce Willis e Demi Moore

La dolce attesa di Rumer Willis ha coinvolto tutta la famiglia in positivo. A People, ha raccontato: “I miei genitori sono entusiasti, e le mie sorelle sono così felici. Ed è così bello dare alla luce il primo nipote della nostra famiglia”.

“Sono così felice per te, amore mio”, ha scritto Demi Moore nella foto della sua prima nipotina. Nel 2020, Rumer aveva confidato il desiderio di Bruce di diventare nonno. Negli ultimi mesi, dopo il ritiro dalle scene, la famiglia si è riunita attorno a Bruce, la cui diagnosi di demenza ha scosso il mondo intero.

Il sostegno di Derek Richard Thomas a Rumer Willis

La gravidanza di Rumer è andata per il meglio. Sì, perché, proprio grazie alla sua felicità e al suo stato d’animo, così come al sostegno della famiglia, ha saputo combattere i momenti più difficoltosi. “Sono sempre così felice: i momenti frustranti non riescono a spazzare via come mi sento. Anche perché, alla fine, non hai il controllo su nulla”.

Al suo fianco c’è sempre stato il fidanzato, Derek Richard Thomas: la Willis lo ha definito un “angelo” durante la gravidanza. “È stato adorabile”, ha confessato a People, parlando della vicinanza del fidanzato durante la dolce attesa. “Lui è entusiasta di stare per diventare papà. Non avrei potuto chiedere un fidanzato migliore, e sono certa che sarà un papà fantastico”.