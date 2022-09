“Ultimi giorni d’estate”. Demi Moore, la foto in bikini su Instagram lascia senza fiato

Fonte: GETTY Le splendide attrici over 70 e 80: insegnateci a invecchiare come voi

Settembre è ormai iniziato, e così le vip stanno iniziando a “salutare” l’estate. Lo ha fatto Ilary Blasi con il suo topless, e ha voluto pubblicare anche uno scatto pazzesco Demi Moore, mettendo in risalto gli addominali e le gambe toniche. Se mai ci fosse bisogno di una prova per supportare l’ipotesi che la bellezza non ha età, ecco che Demi ne è di certo uno dei simboli più importanti.

Demi Moore, il saluto all’estate con una foto in bikini su Instagram

L’attrice 59enne, prossima ai 60 – che compirà il prossimo 11 novembre – è sempre stata un esempio di bellezza senza tempo. Non ha mai nascosto di seguire una routine di allenamento piuttosto precisa, e i risultati si notano dagli scatti che ha condiviso su Instagram nel corso dell’estate. Naturalmente, non ha potuto esimersi dallo sponsorizzare la sua collaborazione di capsule collection con Andie Swim: tutti i costumi che ha indossato portano la firma del brand.

L’elenco dei costumi indossati dall’attrice è veramente infinito: dal bianco al nero fino al fucsia, oltre che il monocolore, ha voluto puntare su sfumature esplosive. Ed è stata di certo la nostra ispirazione per questa estate caldissima. Negli ultimi scatti condivisi per “salutare” l’estate ha puntato su un costume bianco e un bikini nero. Il dettaglio più bello? Il suo sorriso, senza età, rappresentativo di una donna che ha trovato la sua dimensione.

Come si tiene in forma Demi Moore

Definire “bellissima” Demi Moore è quasi un eufemismo. Ma, naturalmente, oltre alla genetica, giocano dei fattori estremamente importanti, come la sua dedizione alla danza cardio, oltre che alla routine di allenamento olistica. Sebbene non sia solita svelare i suoi segreti di bellezza, nel suo libro di memorie Inside Out, ne ha ovviamente parlato: un addestramento che inizia alle cinque del mattino.

Classe 1962, la carriera della Moore è stata costellata da successi. Il dorato mondo di Hollywood l’ha accolta a braccia aperte sin dal 1993. Sono passati quasi trent’anni da Proposta indecente, ma lei non è mai veramente cambiata: simbolo della cosiddetta Graceful Ageing, non ha mai mostrato alcun segno di “cedimento”. Ovviamente, qualche trucco c’è, fatto di creme idratanti e leviganti, ma Demi tiene incredibilmente al suo corpo, che considera un po’ un “tempio”. Una filosofia che va al di là delle diete e degli allenamenti.

I miti da sfatare

Sempre dalla parte delle donne, Demi Moore ha voluto sfatare un mito in particolare negli ultimi mesi: quello sui capelli lunghi. “Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano, non dovrebbero avere i capelli lunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso”, ha svelato a People.

L’attrice non tiene particolarmente alle regole di bellezza. La chioma lunga, da sempre legata a un’immagine ribelle e selvaggia, è per lei un modo per sentirsi al sicuro, per sentirsi sexy, più che mai. Ed è sempre stata molto rigorosa su questo: ognuna di noi dovrebbe poter vivere come desidera, sfoggiare i tagli di capelli con cui si sente a proprio agio. E non potremmo essere più che d’accordo con lei.