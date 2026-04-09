Demi Moore diventa una bionda esperta di moda in “I Love Boosters”: il look che non ti aspetti

Demi Moore è pronta a cambiare ancora pelle: in "I Love Boosters" è una perfida magnate della moda, pronta a difendere il suo impero ricoperta di abiti griffati e con un caschetto color del platino

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Demi Moore sul set di "I Love Boosters"

La sua leggendaria chioma corvina è la caratteristica per cui la riconosciamo all’istante, ma in lei vive invero l’anima della vera trasformista: sul grande schermo dal 1981 con ruoli e capigliature sempre diverse, a sessantatré anni compiuti Demi Moore può dire di aver provato praticamente ogni taglio e colore. O quasi: tra uno sconvolgente buzz cut ed una iconica fase à la garçonne, era probabilmente soltanto il caschetto biondo a mancare all’appello ed è esattamente così che la vedremo presto in I Love Boosters.

Nella commedia dalle tinte crime e satiriche diretta da Boots Riley, l’attrice interpreta il ruolo di Christie Smith, spietata e potente esperta di fashion e imprenditrice nel settore dell’haute couture: il look del suo personaggio è radicalmente diverso dalla classica immagine che nella vita le appartiene, progettato nei minimi dettagli al solo 0biettivo di riflettere perfettamente quel suo status di mogul della moda dalle vibrazioni della vera Villain. Scopriamolo insieme, in attesa di sapere quando potremo gustarci lo spettacolo nelle sale italiane.

Demi Moore e il caschetto biondo per “I Love Boosters”, che la trasforma in una spietata magnate della moda

Dopo aver raggiunto l’apice del trasformismo in The Substance, tra protesi horror gore e cambiando — letteralmente — pelle, Demi Moore è pronta a rivoluzionare il suo aspetto di nuovo, per pure esigenze di copione: I Love Boosters sarà nelle sale statunitensi dal prossimo 22 maggio e, anche se a noi italiani toccherà pazientare ancora un po’, siamo già a conoscenza di alcuni dettagli salienti circa l’ultima opera di Boots Riley.

Tra satira e alta moda, vedremo l’attrice nelle vesti finora inedite (ma ovviamente griffatissime) di una perfida stilista, Christie Smith, che diverrà il bersaglio preferito di una insolita gang di ladre.

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Il cambiamento più evidente, però, consiste di certo nel long bob biondo platino, leggermente mosso ad arte, che in foto si vede prendere il posto della sua solita chioma nera e immensa, rendendola quasi irriconoscibile.

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Gli abiti del suo personaggio sono sempre, rigorosamente di stampo sartoriale: blazer strutturati, pantaloni a palazzo, camicie bianche immacolate e una buona dose di black & white restituiscono un ritratto perfetto di controllo e il potere, impiegati come forma di marketing perverso.

“I Love Boosters”, la trama della commedia satirica con Demi Moore

Fedele alla sua estetica unica e surreale, Boots Riley ci trascinerà presto in una disavventura allucinata e iperbolica, a sfondo politico, trasformando la vendetta di classe in un’epopea fantasy-metropolitana tanto assurda quanto necessaria.

Tra colori neon e humor, sullo schermo vedremo un furto di abiti griffati travestirsi come un atto di giustizia sociale: al centro della trama c’è Corvette (Keke Palmer), leader di una banda di taccheggiatori tutta al femminile — la mitica The Velvet Gang — che decide di sfidare l’impero della moda d’élite, con a capo una spregiudicata Demi Moore, per vendicare il furto di un’idea creativa e ridistribuirne la ricchezza ottenuta. Una missione, questa, che si trasformerà ben presto in qualcosa di più grande.