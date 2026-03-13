Demi Moore era al South by Southwest Film & TV Festival 2026 per presentare "I Love Boosters", commedia in cui è protagonista, ed era di certo degno del suo ruolo il look scelto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Demi Moore

Dopo oramai due anni di tenute da red carpet a dir poco spettacolari, cosa potremmo aspettarci di più da Demi Moore? Molto, a quanto pare: al South by Southwest Film & TV Festival 2026 (meglio noto come SXSW) di Austin, in Texas, l’attrice è arrivata sorridente impeccabile — di nuovo con la leggendaria, lunga chioma corvina a scenderle morbida e fluente sulla schiena — con addosso un favoloso abito Saint Laurent, dallo spacco vertiginoso, che pareva un’ode perfetta alla ritrovata tendenza del color block che sta accendendo la moda della primavera 2026. Vediamone insieme i dettagli.

Demi Moore in color block: l’abito Saint Laurent blu e arancione al SXSW 2026

Demi Moore non smette di stupire: in concomitanza con il picco che abbiamo visto subire alla sua carriera da The Substance in poi, è stata la stessa la direzione che il suo guardaroba ha preso. Ad ogni tappeto rosso il tasso di glamour pare alzarsi, e non vi è più stata apparizione pubblica che non abbia contribuito a far entrare l’attrice sull’Olimpo delle fashion icon.

A Milano Fashion Week conclusa, dove aveva rubato la scena da Gucci con un taglio corto a sorpresa ed un coordinato in pelle, l’ennesima prova di questo l’abbiamo avuta al South by Southwest Film & TV Festival 2026. Qui la star si è presentata sobria ed elegante, per la première di I Love Boosters, in un lungo abito dalla silhouette drappeggiata facente parte della collezione Resort 2026 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

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Parliamo di un modello caratterizzato da scollo a portafoglio e con spacco da capogiro, dove il blu elettrico della stoffa è contrastato da un grande fiocco arancione a cingere la vita: una rappresentazione puntuale e raffinata dell’attualmente in vetta color block trend, che si serve dei colori brillanti della primavera 2026 per offrire look d’impatto.

E, ad ogni minimo movimento, ecco il dettaglio inaspettato: dall’orlo del vestito si vedevano spuntare dei sandali dorati con tacco alto, particolareggiati da charm a forma di ciliegie.

“I Love Boosters”, trama della nuova commedia sci-fi con Demi Moore

Dopo l’immenso successo di The Substance — e della serie tv Landman, su Paramount + — Demi Moore tornerà presto protagonista sul grande schermo con una commedia sci-fi.

L’attrice si trovava in Texas al SXSW proprio per presentare I Love Boosters, pellicola diretta da Boots Riley (autore di Sorry to Bother You e I’m a Virgo) in cui interpreta il ruolo di una spietata e tagliente stilista di moda: sarà proprio lei il bersaglio principale della “Velvet Gang”, un gruppo di taccheggiatrici specializzate nel campo del lusso, con a capo Keke Palmer, che portano avanti la propria missione quasi come fosse un “servizio per il bene della comunità”.

Vedremo perciò la banda tutta al femminile colpire i negozi di alta moda per rivenderne abiti ed accessori, tra situazioni surreali e momenti sopra le righe, mentre l’imprenditrice, che non è certo una vittima passiva, si dimostrerà pronta a tutto pur di fermarla.

Il film sarà nelle sale americane a partire dal prossimo 22 maggio, ma non c’è ancora una data precisa per quanto riguarda l’Italia.