Emma Stone in arancione ai BAFTA: le altre vip che hanno azzardato con il colore

Nella serata del 18 febbraio 2024 hanno avuto luogo i BAFTA Awards 2024. Molte celebrità hanno calcato il red carpet della prestigiosa cerimonia in cui vengono assegnati dei premi cinematografici. Tra di loro anche Emma Stone che, nel corso della serata, ha ritirato il premio come migliore attrice. La star del cinema ha scelto per l’importante occasione mondana un abito davvero particolare dal colore non convenzionale. Infatti tra i tanti vestiti rossi o neri, Emma Stone ha optato per l’arancione.

Emma Stone in arancione ai BAFTA Awards 2024

Emma Stone è sempre bellissima qualsiasi cosa indossi. Ma l’abito scelto dall’attrice per sfilare sul red carpet dei BAFTA Awards 2024 ha davvero sorpreso tutti. L’artista, infatti, ha indossato un abito di colore arancione, in una sfumatura piuttosto chiara. La manica del vestito era a sbuffo e molto ampia e il corpino lungo sui fianchi e ricamato. Nella gonna, il vestito arancione era in un altro tessuto trasparente, che lasciava intravedere la culotte sottostante. Il bordo finale dell’abito presentava un nuovo giro di tessuto più pesante, simile al corpetto.

Nicole Mazzocato in arancione al Festival di Venezia 2023

Anche le vip e le influencer nostrane, però, spesso hanno osato indossando un outfit arancione sul red carpet. Nicole Mazzocato, infatti, ha percorso la passerella dell’ultimo Festival di Venezia con un abito di questa colorazione. Il vestito era completamente trasparente e ricoperto da lustrini con delle maniche molto ampie e uno strascico, completato da alcune piume in tinta. Lo scollo sul davanti era molto profondo e lasciava intravedere le curve dell’influencer, arrotondate ulteriormente dalla gravidanza.

Giulia Salemi scandalizza in arancione

Uno degli abiti arancioni che è stato più protagonista delle pagine dei giornali è stato, senza ombra di dubbio, quello indossato da Giulia Salemi in occasione del Festival di Venezia del 2016. Il look davvero azzardato e troppo seducente prevedeva dei profondi spacchi su entrambe le gambe che arrivavano fino alla parte superiore dell’abito.

Paola di Benedetto, elegante in arancione

Tra le star nostrane che hanno portato l’arancione sul red carpet, anche Paola di Benedetto. La conduttrice televisiva, infatti, ha optato per un outfit in questa colorazione per il Festival di Venezia del 2021. La bella influencer ha indossato, per l’occasione un look dalla linea pulita ed elegante che esaltava la sua bellezza mozzafiato con stile. Lo scollo del vestito era animato da un taglio diagonale.

Cecilia Rodriguez in arancione a Cannes

Anche Cecilia Rodriguez ha esaltato la sua bellezza con un outfit arancione al Festival di Cannes del 2022. Il vestito della sorella di Belen Rodriguez era in raso e attillato con un ampio spacco sulla gamba destra e un lieve strascico. La parte superiore dell’abito presentava uno scollo a monospalla e con un risvoltino diagonale. L’outfit seducente era accostato a una particolare scelta di gioielli. Oltre agli orecchini maxi, che arrivavano fino alle spalle dell’influencer, Cecilia Rodriguez ha indossato, infatti, anche un gioiello sulla fronte.

Sara Sampaio “colora” Cannes

Tra le diverse star che hanno scelto d’indossare l’arancione in occasione molto importanti, anche Sara Sampaio. La modella, infatti, ha optato per questo colore per percorrere il red carpet del Festival di Cannes 2023. A parte il colore, l’abito del volto noto era molto particolare. La parte inferiore era ampia e di un tessuto leggero, contornata, nell’orlo, da alcune piume. La parte superiore dell’abito, invece, era composta da degli incroci di tessuti. Dalla spalla della modella partiva, inoltre, uno strascico di piume.